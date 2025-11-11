Un total de 15 organizaciones sociales denuncian la enmienda "intrusa" del PP a favor de derogar el calendario nuclear

Archivo - Un empleado trabaja en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 organizaciones sociales como Greenpeace, Alianza por el Clima y Ecologistas en Acción han denunciado que el PP quiera desvirtuar la Ley de Movilidad Sostenible a través de enmiendas "intrusas" introducidas en el Senado, entre ellas una a favor de suprimir la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes.

En líneas generales, las organizaciones opinan que las enmiendas del PP tratan de minimizar los impactos positivos de la norma, "la cual podría y debería haber sido mucho más ambiciosa". Por ello, instan a los grupos parlamentarios a votar en contra de las mismas el próximo jueves, cuando está previsto que el Pleno del Congreso lleve a cabo la última votación antes de la aprobación definitiva de la ley.

Desde su punto de vista, estos "retrocesos" en la lucha contra el cambio climático no pueden ser aceptados. "No hay argumentos que justifiquen la aprobación de diversas enmiendas, algunas de ellas contradictorias entre sí, dirigidas a rebajar la ambición climática de la ley de Movilidad Sostenible", han denunciado.

De acuerdo con las organizaciones, la mayoría de los cambios introducidos por los 'populares' en el Senado a través de sus enmiendas suponen un "grave" retroceso en la senda de la necesaria descarbonización del sector transporte-movilidad y, además, introducen temas "completamente ajenos" al objeto de la norma, como la enmienda a favor de alargar la vida útil del parque nuclear español.

Al margen de la que trata sobre el calendario nuclear, las organizaciones también denuncian que otra enmienda persigue la eliminación de la inclusión de objetivos concretos y cuantificables de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte para 2030 y 2040 respecto a los niveles de 1990 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Asimismo, quiere que la actualización de estos objetivos en el PNIEC sólo se pueda realizar al alza. A juicio de las organizaciones, este es un intento de los de Alberto Núñez Feijóo de obstruir el necesario avance en las próximas décadas hacia la total descarbonización del sector transporte-movilidad.

Por otro lado, las organizaciones también ponen el foco sobre una enmienda que elimina las menciones a la priorización de soluciones como los vehículos cero emisiones o el fomento de la ciclologística en las ciudades para el transporte de mercancías urbano y en vez de ello deja un concepto abierto a la interpretación como es "vehículos menos contaminantes".

Además, critican otros contenidos retardistas como el "fomento" de los combustibles sintéticos y ecocombustibles, así como el uso de gas natural y biogás para la descarbonización de las flotas de autobuses urbanos. Las organizaciones también hablan de cómo otra enmienda modifica el apartado de Planes de Movilidad al Trabajo para que las empresas de más de 200 empleados no tengan que aprobarlos y deja el umbral mínimo en las compañías de más de 500 trabajadores.

Por último, denuncian cómo una nueva enmienda busca suprimir la obligación por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) de revisar el sistema de distintivos ambientales vigentes para los vehículos para alinearlos con las emisiones reales y aportar información veraz a los consumidores. En la misma dirección, critican otra dirigida a suprimir cualquier iniciativa dirigida a reducir el número de vuelos domésticos y fomentar el uso del ferrocarril como medio de transporte.

Al margen de Greenpeace, Alianza por el Clima y Ecologistas en Acción, también critican las enmiendas del PP la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Comisiones Obreras (CCOO), Coordinadora en Defensa de la Bici (ConBici), Consejo de la Juventud de España, Ecodes, Eco-Union, Fundación Renovables, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Promoció del Transport Public, Transport & Environment y Unión General de Trabajadores (UGT).