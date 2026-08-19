Un total de 156.887 bebés nacieron en España hasta junio, 1.656 más que en el mismo periodo de 2025, según el INE

Archivo - Una familia en el Parque de El Retiro, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 156.887 bebés nacieron en España en los seis primeros meses de 2026, lo que supone 1.656 nacimientos más que en el mismo periodo de 2025, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicadas este miércoles y recogidas por Europa Press.

En este sentido, señala que hasta junio de 2026 hubo 156.887 nacimientos frente a las 267.141 defunciones hasta julio. Así, el saldo vegetativo en ese periodo fue negativo en 110.254 personas.

En cuanto a los nacimientos de este año, 76.097 fueron mujeres y 80.790 hombres. Además, las estimaciones del INE revelan que las madres de entre 30 y 34 años fueron las que más bebés tuvieron hasta junio de 2026 (52.050) con las de 35 a 39, con 46.560 niños.

De la misma manera, el INE calcula que en el sexto mes del año, en junio, nacieron en España 26.291, frente a los 25.821 que lo hicieron en el mismo mes del año pasado.