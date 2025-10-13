Un total de 17 personas murieron este fin de semana en carreteras, entre ellas 4 motoristas y 3 peatones

Archivo - Autopista 'Y'. Carreteras asturianas.
Archivo - Autopista 'Y'. Carreteras asturianas. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Sociedad
Publicado: lunes, 13 octubre 2025 12:39

   MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 17 personas han muerto este fin de semana en 17 siniestros de tráfico en las carreteras españolas. Entre las víctimas ha habido cuatro motoristas, un ciclista y tres peatones.

   Según datos publicados este lunes por la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos por Europa Press, 15 siniestros han ocurrido en vías convencionales y dos en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido siete colisiones, seis salidas de la vía y tres atropellos a peatón.

   La siniestralidad ha tenido lugar en Pedreguer (Alicante), Vícar (Almería), Cristina (Badajoz), Santa Comba (A Coruña), Iniesta (Cuenca), Rupia (Girona), Almenar (Lleida), Vélez-Málaga (Málaga), Lorca (Murcia), Firgas y Tuineje (Las Palmas), Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife), Casariche y Osuna (Sevilla), Cistérniga (Valladolid) y Pereruela (Zamora).

   En el acumulado anual hasta el 12 de octubre se llevan contabilizados 905 fallecidos en las carreteras de España, 44 en lo que va de octubre.

Contador