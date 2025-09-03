Un total de 228 personas han muerto en las carreteras españolas este verano, 15 menos que en 2024

Archivo - Retenciones por un accidente - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 228 personas han muerto en las carreteras españolas durante el verano de 2025 --en los meses de julio y agosto--, 15 menos que en 2024, lo que supone un descenso del 6%.

Así lo ha avanzado este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha presentado el balance provisional de la siniestralidad vial registrada en las carreteras españolas durante los pasados meses de julio y agosto, junto al director general de Tráfico, Pere Navarro.

Durante los pasados meses de julio y agosto otras 949 resultaron heridas graves en un contexto de aumento de la movilidad en el que los desplazamientos de largo recorrido han aumentado un 2,77% y superado los 100 millones de movimientos.

"La reducción de la mortalidad vial en un periodo en el que se registra un récord absoluto de viajes por carretera es un dato esperanzador", ha señalado Marlaska, aunque ha matizado que, en materia de seguridad vial, nunca hay que "bajar la guardia, ya que durante los dos pasados meses 3,7 personas perdieron la vida cada día en las carreteras españolas.

Por ello, ha instado a mantener "todas las precauciones" y seguir trabajando en políticas que permitan consolidar estas tendencias a la baja de la mortalidad vial.