Un total de 301.560 hectáreas ardieron en España hasta el 28 de octubre, el 42,9% de la UE, según Copernicus

Archivo - Dos bomberos durante las labores de extinción de un incendio forestal, la carretera nacional 525, a 15 de agosto de 2026, en O Riós, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un total de 301.560 hectáreas (ha) quemadas desde el 1 de enero hasta el 28 de octubre de 2026, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esta cifra supone el 42,9% de la superficie que ha ardido en la Unión Europea (UE), que este año suma ya 701.480 ha.

En total, España ha registrado 469 incendios; una cifra inferior a Italia, que contabiliza 699; pero superior a Francia, que suma 384. La oleada de incendios más grave de este verano en España se registró en julio: el día 5, el país ya contabilizaba 50.750 ha quemadas, más del doble que en esa misma fecha de 2025.

Además, en julio se produjo uno de los incendios más mortíferos de la historia de España, el de Los Gallardos (Almería), que se saldó con 13 víctimas mortales. A finales de julio, los fuegos en Madrid, Ávila y Toledo calcinaron más de 77.000 hectáreas.

En 2025, la oleada de incendios más grave se registró en agosto, cuando la superficie quemada pasó de las 45.221 ha del día 5 a las 367.520 del día 19.