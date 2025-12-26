Un total de 5.921.000 vieron el mensaje de Felipe VI en Nochebuena, la tercera cifra más baja de su reinado

El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena. - POOL

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.921.000 de espectadores vieron el mensaje de Navidad del Rey, la tercera cifra más baja de su reinado aunque la cuota de pantalla (65,7%) es la mejor desde el año 2020, según datos de Kantar recogidos en las 29 cadenas que retransmitieron el discurso. El mensaje ha conseguido, no obstante, mejorar la audiencia media de 2024, cuando fue visto por 5.908.000 espectadores con una cuota de pantalla de 62,4%.

El número de espectadores únicos este año fue de 6.704.000, que representan el 14,7% de la población de España, según el informe de Barlovento Comunicación realizado con datos recogidos por Kantar y la audiencia en VOSDAL (el mismo día 24 pero no en directo) fue de 128.000 espectadores, por lo que la audiencia media totalizada en lineal + diferido fue de 6.049.000 espectadores

Respecto al consumo total de televisión en la franja de la emisión del mensaje de Nochebuena del Rey fue de 9.012.000 espectadores, una diferencia de 453.000 espectadores menos en comparación con el año pasado.

Por comunidades autónomas, el mensaje firma sus cuotas más altas en Andalucía (66,4%), Galicia (70%), Madrid (75,6%), C. Valenciana (74,3%), Castilla La Mancha (80,5%), Aragón (76,7%), Asturias (72,6%), Murcia (81,4%) y Castilla León (76%). Cataluña (40,8%) y País Vasco (47,4%) son las dos comunidades con menor seguimiento.

Por grupos sociodemográficos donde el mensaje navideño del Rey consigue mejor cuota son mujeres (67,1% de cuota), 13 a 24 años (66,4%) y mayores de 75 años (73,5%).

El discurso de Navidad Felipe VI pronunciado en 2014, año de inicio de su reinado, fue el que obtuvo mejores datos de cuota de pantalla con un 73,4% y una audiencia de 8.239.000 millones, aunque fue el de 2020 el que concitó el interés de un mayor número de espectadores (10.760.000) y una cuota de pantalla de 71%. El seguimiento tocó suelo en 2016 con 5.822.000 espectadores (57,6% de cuota de pantalla) y 2024 con 5.908.000 espectadores (62,4%).

En cuota de pantalla los datos están lejos de los alcanzados por los mensajes pronunciado por el Rey Juan Carlos I que llegaron a al 94,5% de cuota de pantalla en 1993, aunque en audiencia media el récord lo tiene el Felipe VI en 2020. El último discurso del Rey Emérito, pronunciado en 2013, obtuvo un 60,2% de cuota con 6.557.000 espectadores.