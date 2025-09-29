Un total de 5 personas murieron este fin de semana en las carreteras españolas, entre ellas, un motorista

Archivo - Autopista 'Y'. Carreteras asturianas. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas han muerto este fin de semana en cuatro siniestros de tráfico en las carreteras españolas. Entre las víctimas ha habido un motorista y un ciclista.

Según datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos por Europa Press, los cuatro siniestros han ocurrido en vías convencionales y, entre ellos, ha habido dos colisiones.

La siniestralidad ha tenido lugar en Xixona (Alicante), Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona), Maçanet de la Selva (Girona), La Fresneda (Teruel).

En el acumulado anual hasta el 28 de septiembre se llevan contabilizados 856 fallecidos en las carreteras de España, 109 en lo que va de septiembre.