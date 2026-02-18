Trabajadores de Almaraz instan al CSN a agilizar la revisión para la prórroga y piden al Gobierno respeto al dictamen

Archivo - Un empleado trabaja en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La representación de los trabajadores de la central nuclear de Almaraz han instado este miércoles al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a agilizar la revisión técnica de la documentación para la posible prórroga de la vida útil de la instalación hasta 2030. Además, han pedido al Gobierno que "respete" el dictamen técnico del organismo regulador, en tanto en cuanto el Ejecutivo es la instancia que dará el visto bueno a la extensión si el CSN la aprueba.

Así se han expresado un día después de que Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) haya remitido al organismo regulador la documentación técnica requerida para evaluar si se dan las condiciones para que la central continúe operando con seguridad hasta junio de 2030.

De esta manera, la representación de los trabajadores ha puesto el foco en cómo la "actual situación de incertidumbre paraliza las opciones de futuro de la comarca de Campo Arañuelo y de toda la región". "Recordamos que el cierre de la Central pondría en riesgo directo e indirecto hasta 4.000 empleos cualificados y estables, además de comprometer futuras inversiones estratégicas para la zona, como la implantación de centros de datos", ha denunciado.

Además, ha incidido en que la central extremeña "ha demostrado durante décadas ser una fuente de energía segura, eficiente y limpia" y que su actividad es "fundamental" para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y para alcanzar los objetivos de descarbonización.

A su juicio, el resultado del análisis técnico del CSN debe ser favorable. Por ello, ha instado al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) "a actuar con responsabilidad, respetando el dictamen del CSN cuando se produzca y emitiendo las modificaciones regulatorias pertinentes para asegurar la continuidad de la planta, siendo consecuentes con las manifestaciones públicas realizadas hasta la fecha".

Más allá de ello, ha advertido de que el impacto humano del cierre de Almaraz sería "devastador" para la región ya que el desmantelamiento del "principal motor socioeconómico" de la zona agudizaría "de forma irreversible" el vaciado de la región. "Asimismo, España no puede permitirse prescindir de una fuente que garantiza la soberanía energética y la seguridad del suministro. Ignorar esta realidad supondría un riesgo que, en última instancia, recaerá sobre los trabajadores y los consumidores finales", ha avisado.