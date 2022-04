Tráfico arranca hoy y hasta el domingo una nueva campaña de vigilancia del uso del cinturón y sillitas infantiles

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha desde hoy hasta el domingo 10 de abril una nueva campaña especial de control centrada en la vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil en vías urbanas e interurbanas.

Según ha argumentado el departamento que dirige Pere Navarro, en la actualidad uno de cada cuatro muertos en siniestros viales sigue sin usar el cinturón de seguridad. En concreto, ha detallado que en 2021 se incrementó en un 4% la no utilización del cinturón entre las personas fallecidas en turismo y furgoneta con respecto a 2019 (del 22% al 26%).

En este escenario, la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha elevado a 4 los puntos que se pierden por no llevarlo, al igual que ocurre si no se utiliza el sistema de retención infantil adecuado o no se hace de la manera correcta.

En la campaña que arranca hoy, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los de las policías autonómicas y locales aumentarán la vigilancia de estos dispositivo de seguridad en todo tipo de vías. También se intensificará la vigilancia de su uso desde el aire, con los helicópteros de los que dispone de la DGT, así como con el control automatizado que se lleva a cabo a través de las 216 cámaras que están instaladas tanto en vías convencionales como en vías de alta ocupación.

La campaña se suma a su vez a la organizada por ROADPOL (Red Europea de Vigilancia de Carreteras) que, dentro del espacio de la Unión Europea, quiere incidir en la importancia básica de estos sistemas de retención.

