Transición Ecológica convoca 'RE-CREA RURAL 2026', el certamen de microvídeos sobre innovación en el medio rural. - TRANSICIÓN ECOLÓGICA

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado este lunes la segunda edición de los premios 'RE-CREA RURAL 2026', un certamen de microvídeos para visibilizar el dinamismo de la España rural.

Los premios, convocados en colaboración con la Red de Centros de Innovación Territorial (Red CIT) y la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), pretenden que los participantes cuenten historias en formatos de menos de 90 segundos "que reflejen una visión renovada del entorno rural como espacio de oportunidades, emprendimiento y riqueza cultural".

Transición Ecológica concederá un premio de 1.500 euros al ganador, de 1.000 para el segundo lugar y de 500 euros para el tercero, así como tres menciones honoríficas para propuestas que destaquen de forma extraordinaria.

El certamen está dirigido a mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, residentes en España y a entidades, asociaciones, fundaciones, cooperativas, universidades o colectivos culturales, con representación legal y sede social en el país. El periodo de registro en línea permanecerá abierto desde el 23 de febrero hasta el 6 de abril de 2026 en la sede electrónica de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), donde están disponibles también las bases oficiales del concurso.

Cada microvídeo deberá compartirse en Instagram mencionando a @latermicacultural y utilizando obligatoriamente las etiquetas #RECREARURAL2026, #DesafíoRedCIT e #InnovaciónTerritorial. Un jurado compuesto por representantes del MITECO, la Red CIT, CIUDEN y los participantes en las mesas del III Encuentro Anual de la Red CIT, evaluarñán el contenido de las obras teniendo en cuenta criterios de originalidad, enfoque temático y acabado técnico.

Los trabajos ganadores se darán a conocer el 17 de abril de 2026 en La Térmica Cultural en Ponferrada (León), durante la celebración del III Encuentro Anual de la Red CIT. En el evento, también se exhibirán las obras finalistas ante el público especializado, potenciales patrocinadores e instituciones interesadas en impulsar iniciativas de desarrollo rural.