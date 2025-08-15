Transición Ecológica moviliza 10 aviones anfibios, 12 brigadas y 14 helicópteros contra los incendios

Zona calcinada por el incendio forestal que se originó en Puercas de Aliste - Emilio Fraile - Europa Press

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha movilizado, hasta las 18.01 horas, un total de 10 aviones anfibios, 12 brigadas, 14 helicópteros, 9 aviones de coordinación, una unidad móvil de análisis y planificación y una unidad de prevención para hacer frente a los incendios que afectan a varios territorios de España.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el Ministerio ha informado sobre los efectivos que están reforzando la labor de las comunidades autónomas en la extinción de estos incendios.

La mayoría de efectivos movilizados se concentran en la extinción de los incendios que afectan a Zamora, Ourense y León, aunque también se han movilizado efectivos en los incendios que afectan a Salamanca, Ávila, Cáceres, Badajoz y Asturias.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado este viernes que desde el 1 de agosto se han intervenido en 27 incendios, con 1.400 militares de la UME desplegados y 2.000 en labores de logística.