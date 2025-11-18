Gallardo cree que la llegada de documentación de Almaraz al CSN "desinfla el bulo" de Guardiola: "Va a haber prórroga"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en declaraciones a los medios tras reunirse en Mérida con miembros de CCOO - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, considera que el avance de los trámites para la prórroga de la Central de Almaraz con la llegada de documentación ya al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) "empieza a desinflar el bulo" de la 'popular' María Guardiola de intentar culpabilizar al Gobierno central de un posible cierre de la instalación.

"Yo creo que se empieza a desinflar el bulo de Guardiola, un bulo hinchado a lo largo de muchos meses, donde echaba la culpa al Gobierno del cierre de Almaraz. Era mentira. Para que Almaraz pueda continuar su actividad, lo primero que tenían que hacer las empresas es pedir la prórroga", ha espetado.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios este martes en Mérida después de conocerse que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha remitido este pasado lunes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación relativa a la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).

Al respecto, ha incidido en que "el Gobierno de España ha hecho lo que tiene que hacer, dar cuenta de que hay una solicitud por parte de las empresas para que se prorrogue (la actividad), y a partir de ahí trasladar el expediente para que los informes del Consejo de Seguridad Nuclear se hagan"; y ha vuelto a mostrarse "convencido" --como ya ha venido señalando en días anteriores-- de que "va a haber una prórroga" de dicha instalación.

"Yo estoy convencido que va a haber una prórroga de la central nuclear de Almaraz", ha espetado el candidato socialista, quien ha recalcado que "todos" desean la ampliación de la vida útil de dicha instalación, al tiempo que ha apuntado que en todo caso "la continuidad de Almaraz no se decide en un mitin, y menos un mitin del Partido Popular", sino que "se decide con criterios técnicos y sobre todo con criterios de seguridad para la gente que vive en Extremadura y también para Campo Arañuelo".

Con ello, a preguntas de los medios tras reunirse este martes en Mérida con miembros de CCOO Extremadura, Gallardo ha defendido la necesidad de dejar "trabajar" a los técnicos, y ha considerado que "en cualquier caso (con el avance de los trámites para la prórroga) si hay algo que se desinfla es el bulo de que la central nuclear de Almaraz se iba a cerrar por el Gobierno de España".

