Tres jóvenes que promueven la FP, nombrados Embajadores Nacionales del Año de la red 'Somos FP'

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes que dedican su tiempo a promover la Formación Profesional (FP) han sido nombrados Embajadores Nacionales del Año de la red 'Somos FP', como se ha dado a conocer en la final nacional, celebrada este viernes 26 de septiembre en la sede de la Cámara de España.

En concreto, los ganadores han sido Sergio Fárago, Diego Pacios y Victoria García. Los jóvenes han sido seleccionados entre un total de 16 finalistas. El objetivo de estos premios es reconocer la labor de los jóvenes que, como voluntarios, han dedicado su tiempo y esfuerzo a promover la FP entre sus compañeros, centros educativos y sociedad.

La Cámara de Comercio de España, la Fundación Bertelsmann y Lidl Supermercados, con el apoyo del Fondo Social Europeo Plus, ha elegido a Sergio Fárago, Embajador Nacional Somos FP 2024. El segundo premio ha correspondido a Diego Pacios, mientras que la galardonada con el tercer premio ha sido Victoria García.

En los tres casos, el jurado ha reconocido su implicación y compromiso en la difusión de los beneficios y alta empleabilidad de la FP entre otros jóvenes estudiantes. Además, los premiados han recibido un 'cheque formación' por valor de 1.000, 850 y 600 euros, respectivamente.

En el acto, la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Esther Monterrubio, ha destacado que este premio "no es un trofeo para la estantería: es un altavoz para decir en voz alta lo que ya pasa en miles de aulas y talleres, que la FP no es una etiqueta, es una forma de llegar al primer empleo, a un proyecto propio y a un equipo que confía en ti".

Asimismo, Monterrubio ha incidido en que la FP "es una carrera de éxito, que enseña a hacer y no sólo a memorizar, a resolver y no sólo a responder, a trabajar en equipo, a comunicar y a aprender". Además, ha añadido que es una estrategia del Gobierno colocar a la FP "en el centro del mapa del talento para que el sector productivo mire aquí cuando busque profesionales con actitud y competencias".

"El hecho de pertenecer a la red ya os hace a todos merecedores de este reconocimiento, porque pone de manifiesto que sois personas comprometidas, que os gusta trabajar por el bien común y que queréis contribuir a que todos los jóvenes tengan la oportunidad de optar a un futuro mejor. Esas cualidades y valores se evidencian cada vez que vais a dar una charla a un centro educativo, participáis en una feria de empleo o concedéis una entrevista", ha indicado por su parte el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet.

Asimismo, la directora de la Fundación Bertelsmann, Clara Bassols, ha asegurado que "no solo se entregan unos premios, se renueva un compromiso de seguir impulsando la FP dual como una opción atractiva, inclusiva y de calidad y de seguir escuchando a los jóvenes, apoyando a las empresas que apuestan por ellos y trabajando por una sociedad en la que la formación y el empleo vayan más de la mano".

Al acto ha asistido una representación de la red de embajadores 'Somos FP', además de cerca de 150 alumnos de los centros educativos y representantes de empresas, centros educativos y cámaras de comercio.