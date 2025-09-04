Tres proyectos del CSIC reciben ayudas 'Starting Grant' del ERC para investigaciones innovadoras y de alto impacto

Los beneficiarios de las ayudas (de izda. A dcha.) Germán Molpeceres, Irene Hernando-Herráez y Gabriele De Luca - CSIC

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres proyectos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) recibirán ayudas 'Starting Grant' del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) para investigaciones innovadoras y de alto impacto.

Dotadas con un máximo de 1,5 millones de euros cada una, las tres iniciativas buscan revelar los mecanismos que desencadenan la pérdida de función celular con la edad, caracterizar isómeros extraterrestres para comprender el espacio interestelar y controlar las excitaciones de ciertos materiales para crear dispositivos electrónicos ultra-eficientes.

Irene Hernando-Herráez, investigadora del CSIC en el Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB), estudiará, a partir de células madre musculares, cómo la capacidad y velocidad de proliferación celular influye en sus funciones y comportamiento.

Para ello, se analizarán las marcas moleculares que determinan la identidad celular y que pueden perderse con el tiempo. Por ejemplo, se examinará si las células que se dividen con mayor frecuencia conservan estas marcas o si, por el contrario, las pierden.

Por su parte, Germán Molpeceres, investigador del CSIC el Instituto de Física Fundamental (IFF), desde la perspectiva de la química teórica, se centrará en sondear las condiciones físicas y químicas del espacio interestelar a partir del estudio de isómeros, compuestos químicos que comparten la misma proporción de átomos, pero con una disposición espacial distinta.

Estas diferencias estructurales pueden producir que los isómeros, aunque compuestos por los mismos átomos, tengan funciones químicas y físicas distintas.

Las excitaciones magnéticas topológicas son un fenómeno que podría almacenar y procesar información de maneras novedosas. Esto convierte a los materiales capaces de responder a estas excitaciones en clave para el desarrollo de una tecnología cuántica más eficiente y sostenible.

Sin embargo, aprender a controlar estos efectos magnéticos mediante el uso de campos eléctricos sigue siendo un desafío. Esta técnica consumiría significativamente menos energía que los métodos basados en campos magnéticos.

Con su proyecto, Gabriele De Luca, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB), abordará cómo resolver este desafío.

"El control eléctrico de estas excitaciones podría revolucionar el desarrollo de dispositivos electrónicos ultra-eficientes", indica el investigador.