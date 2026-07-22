La UE permitirá de nuevo a las plataformas rastrear material pedófilo al menos hasta marzo de 2028

Archivo - Un niño mientras observa varias pantallas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha cerrado un acuerdo para reactivar la norma temporal por la que las plataformas podían hasta el pasado mes de abril rastrear voluntariamente material pedófilo en sus redes para denunciarlo y retirarlo, después de que los 27 y el Parlamento Europeo hayan logrado pactar una prórroga hasta marzo de 2028 que excluye de la vigilancia las comunicaciones interpersonales cifradas de extremo a extremo.

Los negociadores del Consejo (gobiernos) y del Parlamento Europeo han consensuado un texto común que detalla la reforma y que este mismo miércoles ha recibido luz verde de los embajadores de los Veintisiete, según han informado a Europa Press fuentes europeas; aunque la aprobación formal está pendiente de que concluya el jueves el procedimiento escrito que confirme que ningún Estado miembro frena el texto.

El primer paso para el acuerdo lo dio el pleno del Parlamento Europeo el pasado 9 de julio al respaldar el nuevo marco temporal propuesto, pero con la condición de que el permiso para que las plataformas puedan realizar de nuevo rastreos masivos excluyera las comunicaciones interpersonales cifradas de extremo a extremo, tal y como figura en el texto de acuerdo enmendado que los embajadores han validado ahora.

En todo caso, una vez se confirme la adopción formal, se activará una medida que es "temporal" y busca "proteger a los menores mientras se negocia un marco legislativo a largo plazo", recuerdan las fuentes, en referencia a la necesidad de contar con una exención provisional que cubra el "vacío legal" mientras prosiguen las negociaciones en curso para acordar una regulación permanente que permita a la UE vigilar y combatir los abusos sexuales infantiles en Internet.

En la práctica, la medida interina constituye una derogación de las reglas de protección de datos que se aplican a las comunicaciones electrónicas, de modo que los proveedores puedan detectar materiales pedófilos o la captación de menores con fines sexuales en sus plataformas y denunciar y retirar tales contenidos.

El primer intento para prorrogar la norma que caducó el pasado abril se frustró fundamentalmente por las diferencias entre los 27 y la Eurocámara sobre el plazo de prórroga necesario para diseñar el marco permanente, pero la Eurocámara también defendió otras salvaguardas como que el control de las plataformas no debía aplicarse a las comunicaciones cifradas de extremo a extremo.

Según el mandato negociador de la Eurocámara entonces, la tecnología utilizada para la detección voluntaria de material de abuso sexual infantil CSAM, por sus siglas en inglés) sólo debería aplicarse al material que ya haya sido identificado o señalado como tal por un usuario, un denunciante de confianza o una organización.