UGT condena el asesinato de los seis periodistas en Gaza y denuncia que este ataque "atenta contra la liberta de prensa"

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) ha rechazado "enérgicamente" la muerte de los seis periodistas asesinados este domingo en un ataque israelí contra una tienda reservada para medios en la ciudad de Gaza. "Es un acto premeditado y cruel que atenta contra la libertad de prensa y pone en evidencia la sistemática persecución a la verdad en el contexto de la guerra en Gaza", han denunciado.

Los periodistas, entre los que se encontraba Anas al Sharif, uno de los reporteros de Al Yazira más conocidos por su cobertura de la guerra, murieron por el impacto de un proyectil israelí contra la carpa en la que se encontraban, ubicada a las afueras del hospital de Al Shifa.

Las autoridades israelíes han vuelto a esgrimir en este caso las supuestas actividades terroristas de periodistas como Al Sharif, una hipótesis que han rechazado organizaciones en defensa de la libertad de prensa como Reporteros Sin Fronteras (RSF).

En un comunicado, UGT, en línea con las denuncias de RSF, ha reiterado este lunes que "Israel se ha convertido en el mayor asesino de periodistas de la historia, y lo ha hecho en un tiempo récord", han avisado en referencia a las cifras proporcionadas por las autoridades gazatíes, bajo el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han elevado a 237 periodistas fallecidos tras este último ataque.

"El ataque a Anas al Sharif y su equipo de trabajo no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática para silenciar la verdad sobre la ocupación de Gaza. Este ataque se suma a una larga lista de violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército israelí, que sigue atacando a periodistas sin que la comunidad internacional actúe con contundencia", ha insistido AGP- UGT.

Además, ha pedido al Gobierno que impulse "de manera urgente acciones concretas para detener la impunidad de Israel y garantizar la protección de los periodistas que siguen trabajando en condiciones de extrema peligrosidad", al igual que ha solicitado que se inviten a las instituciones europeas a exigir "justicia para los periodistas asesinados y una condena contundente de las violaciones de los derechos humanos en Gaza".

"La Agrupación de Periodistas de UGT no olvidará a Anas al Sharif y a todos los periodistas que han perdido la vida en Gaza. Seguiremos luchando para que la verdad salga a la luz y para que los responsables de estos crímenes rindan cuentas. Exigimos justicia y el fin de la impunidad", ha concluido el comunicado.