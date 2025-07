UGT denuncia el "acoso sistemático" que sufren periodistas "por parte de individuos que se autodenominan comunicadores"

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) ha condenado el "acoso sistemático que sufren periodistas por parte de "individuos que se autodenominan comunicadores, pero que actúan al margen de cualquier código ético o profesional".

De este modo, ha denunciado el "auge de los falsos informadores, especialmente vinculados a la extrema derecha, que utilizan plataformas digitales, cámaras y redes sociales no para informar, sino para hostigar, intimidar y difamar a periodistas, muchas veces con el silencio cómplice -o la financiación activa- de determinadas instituciones públicas".

Para el sindicato, la libertad de prensa "no puede ser el escudo de quienes, amparados en un falso derecho a informar, atacan a compañeras en ejercicio de su trabajo, difunden bulos y convierten el acoso personal en espectáculo político".

"En este sentido, ha asegurado que "el crecimiento de los llamados 'pseudoperiodistas' no es un fenómeno espontáneo, ni marginal. "Se trata de una estrategia organizada, con fines políticos concretos: erosionar la credibilidad del periodismo profesional, sembrar confusión y minar la confianza pública", ha señalado.

"Estos personajes no tienen formación periodística, no contrastan, no verifican, no responden ante ningún código deontológico. Pero reciben acreditaciones, acceden a instituciones públicas y gozan de espacios y fondos que deberían destinarse a medios serios y responsables", ha afirmado.

El sindicato añade que el "acoso" sufrido por los periodistas por parte de figuras "vinculadas a la extrema derecha", representa "una forma de violencia política que nada tiene que ver con la libertad de expresión". "Estos ataques, que violan tanto la ética como el reglamento parlamentario, buscan intimidar, desacreditar a la prensa libre y expulsarla de los espacios públicos", ha apuntado UGT.