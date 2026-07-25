La ministra de Sanidad pide evitar permanecer en el exterior debido a la mala calidad del aire causada por los incendios

La ministra de Sanidad, Mónica García. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha llamado a través de un post en su cuenta de la red social 'X' a evitar permanecer en el exterior debido a la mala calidad del aire en la Comunidad de Madrid provocada por los incendios que azotan la región.

"Debido a los incendios, hoy la calidad del aire de Madrid no es buena, con valores de PM2'5 muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)", ha manifestado, por lo que ha recomendado además evitar la actividad física al aire libre, así como utilizar mascarilla FFP2/95 y gafas para protegerse en caso de tener que salir a la calle.

Además, la ministra ha instado a buscar atención sanitaria en caso de notar problemas para respirar, dolor en el pecho o falta de aire; prestar "especial atención" a las personas vulnerables alrededor; mantenerse informado a través de fuentes oficiales; y hacer caso a las indicaciones de los servicios de emergencia.

Del mismo modo, la Delegación del Gobierno en la Comunidad ha publicado otro post con una serie de recomendaciones, que incluye permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas; proteger a niños, mayores y personas con problemas respiratorios; y mantenerse hidratado y beber agua frecuentemente. Asimismo, Emergencias Madrid ha recordado proteger los ojos y la piel y ha instado a usar manga larga.

Los incendios en el territorio madrileño continúan activos y han provocado el desalojo de población en diez localidades y el confinamiento en tres, según han informado este sábado fuentes de la delegación del Gobierno de España en Madrid.