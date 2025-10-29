Unión Profesional presenta 'Upro', el primer programa formativo en competencias digitales de colegios profesionales.

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unión Profesional ha presentado este miércoles, en un evento organizado en Casa de América (Madrid), los avances de 'Upro', su Programa Formativo en Competencias Digitales en el ámbito de los colegios profesionales con el objetivo de preparar en torno a 80.000 alumnos en competencias clave como digitalización, inteligencia artificial y herramientas tecnológicas aplicadas a sus respectivos sectores.

El programa, que ya cuenta con más de 40.000 alumnos, comenzó en octubre de 2025, con una fase piloto previa en septiembre del mismo año, y finalizará el 30 de junio de 2026. Como detallan en una nota de prensa, está enmarcado en la iniciativa 'Generación D', impulsada por 'Red.es' --entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial--.

Así, 'Upro' está 100% subvencionado y cuenta con un presupuesto de 200 millones para el desarrollo de un programa de formación de competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales.

Las actuaciones, están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco de la inversión 3 del Componente 19, Plan Nacional de Competencias Digitales.

En el acto han intervenido el vicepresidente de Unión Profesional, Salvador González; el secretario general de Unión Profesional, Jesús Aguilar; y el director general de 'Red.es', Jesús Herrero, además de contar con la participación de representantes de diversos colegios profesionales.

Por su lado, González ha señalado que "'Upro' es una formación de vanguardia, integral e integradora en la que las corporaciones colegiales venimos trabajando con esfuerzo, dedicación e ilusión desde hace muchos meses".

Asimismo, Aguilar ha añadido que "con 'Upro' damos un paso decisivo hacia la modernización de las profesiones. Nuestro objetivo es que los colegios profesionales sean motor de cambio y garantes de que sus miembros cuentan con las competencias digitales necesarias para seguir aportando valor a la sociedad en un entorno en constante evolución".

Por su parte, Herrero ha destacado que "en 'Red.es' somos conscientes del reto que supone formar a profesionales para que puedan adaptarse al nuevo escenario de transformación digital. Estos cursos enmarcados en Generación D son una oportunidad para adquirir conocimientos especializados que puedan aplicar en su día a día".

CONTENIDOS ADAPTADOS PARA PROFESIONALES

El Programa Formativo en Competencias Digitales en el ámbito de los Colegios Profesionales ofrece formación transversal y aplicable desde el primer día, con especial foco en inteligencia artificial, ciberseguridad y nuevas herramientas digitales.

Abarca un itinerario completo que incluye desde la gestión del tiempo, el liderazgo digital y las metodologías ágiles, hasta el uso avanzado de herramientas colaborativas como Microsoft 365, Google Workspace, Power BI, Power Platform y CRM. También se abordan áreas clave como la inteligencia artificial, incluyendo la IA generativa y su integración en el entorno Microsoft 365, el análisis y la gobernanza del dato, la seguridad digital, el marketing digital y la e-administración.

Además, se fomenta la innovación, el pensamiento estratégico, el liderazgo del cambio y la capacidad de adaptación en entornos profesionales cada vez más digitales, diversos y complejos. Este contenido modular y progresivo permite a los profesionales adquirir no solo competencias técnicas, sino también habilidades estratégicas para liderar la transformación digital en sus respectivos sectores.

Se trata de una formación sin coste, flexible, práctica y sectorial, con un programa de 150 horas --40 comunes y 110 específicas según cada ámbito profesional-- en modalidad híbrida flexible (online y presencial), accesible 24/7 a través de una plataforma intuitiva y gamificada. Incluye tutoría personalizada y contenidos alineados con el Marco Europeo de Competencias Digitales (DIGCOMP 2.2).