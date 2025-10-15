La UPV inaugura el primer centro universitario español en el exterior en el 'Sillicon Valley' de China

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la inauguración del centro Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI). En Hanhzhou, Zhejiang (China), a 15 de octubre de 2025. - EUROPA PRESS

Albares celebra el "hito" que supone el proyecto en Hangzhou y reivindica la cooperación ante los retos globales

HANGZHOU (CHINA), 15 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo)

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha inaugurado este miércoles el que es el primer centro docente de enseñanza superior español en el extranjero y que tendrá como sede la ciudad de Hangzhou, popularmente conocida como el 'Sillicon Valley' de China, al albergar las sedes de gigantes como Alibaba o Tik-Tok.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha sido testigo de este "hito", "un proyecto pionero" que "simboliza lo mejor de la relación entre China y España". Precisamente, la inauguración del campus se enmarca en el 20 aniversario de la Asociación Estratégica entre los dos países y se produce durante la visita del ministro para reunirse con su homólogo chino, Wang Yi.

El Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) nace de la colaboración de la UPV y la Beihang University (Universidad Aeronáutica de Beijing). Desde la UPV resaltan que la elección de Hangzhou, capital de la Zhejiang, garantiza un entorno propicio para la formación de perfiles altamente cualificados y la transferencia de conocimiento debido a la presencia de empresas como las citadas Alibaba o Tik-Tok así como otras como DeepSeek o Unitree.

El rector de la UPV, José E. Capilla, ha subrayado que la universidad valenciana refuerza su proyección internacional y da "un paso de gigante en su fructífera relación con el sistema universitario chino". El centro será "un punto de encuentro para la innovación y el intercambio de ideas que impactará en nuestras comunidades y en un futuro global".

"Este centro será un símbolo de las innumerables oportunidades que surgen cuando trabajamos juntos" así como un "referente en nuestro sistema universitario", al tratarse del primer campus oficial de una universidad española en China, y permitirá "afianzar la amistad que ya existe entre los ciudadanos", ha resaltado.

COOPERACIÓN ANTE LOS RETOS GLOBALES

"Aquí se formarán ingenieras e ingenieros, científicas y emprendedores que pensarán las soluciones a los retos globales que compartimos", ha destacado el ministro de Exteriores, tras defender que los restos globales requieren respuestas globales.

En este sentido, ha sostenido que "en un mundo de gran complejidad internacional, la cooperación universitaria es una inversión en los valores de la ciencia, la razón y el entendimiento para construir un progreso compartido".

En el acto también ha participado la secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat valenciana, Esther Gómez. Este proyecto constituye un "ejemplo de colaboración institucional sólida, basada en la confianza mutua, la excelencia científica y la voluntad mutua de avanzar en el conocimiento", ha valorado, destacando que abre nuevas oportunidades para estudiantes e investigadores.

MÁS DE 2.000 ALUMNOS

El BVPI arrancará su actividad docente el próximo curso y está diseñado para albergar hasta 2.000 estudiantes. En concreto, ofertará cuatro programas de grado, seis programas de máster y cuatro programas de doctorado, focalizados en tres ramas: comunicaciones, ingeniería informática e inteligencia artificial, e ingeniería aeronáutica.

El 30% de la docencia correrá a cargo del profesorado de la UPV mientras que el 70% restante lo impartirá la contraparte china. El proyecto prevé un reparto de beneficios al 50% entre las dos universidades. En su caso, la UPV estima que se podría traducir en un beneficio neto de más de 2 millones de euros anuales, que se revertirán en becas para estudiantes españoles que puedan realizar parte de sus estudios en el BVPI, lo que implica un retorno directo a la sociedad española.