UTECA alerta en una campaña sobre las dificultades para encontrar la televisión gratuita en los televisores conectados

Archivo - Los anuncios reivindicna un acceso directo y destacado en la pantalla de inicio y en los mandos de los televisores. - UTECA - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha lanzado esta semana una campaña en televisión con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre el derecho que le asiste a tener un acceso directo y sencillo a la televisión gratuita en los televisores conectados a internet.

Los dos anuncios de la campaña visibilizan la dificultad para encontrar los canales de televisión gratuita en los nuevos televisores, ya presentes en el 86 por ciento de los hogares de España. La campaña llama a no conformarse con una situación de la que la ciudadanía es la principal perjudicada.

"Gestos cotidianos y universales, como beber un vaso de agua o ver la tele de siempre, la que ven millones de personas cada día, no deberían complicarse con interminables pasos intermedios sin sentido", explican los anuncios que los canales de los asociados de UTECA comenzarán a emitir esta semana.

A juicio de UTECA, la práctica de primar determinados contenidos en la pantalla de inicio o el mando sin tener en cuenta el interés general colisiona con el derecho de la ciudadanía a acceder de forma rápida y sencilla a la oferta de canales de la TDT, "la única que facilita un acceso universal y gratuito a una diversidad y pluralidad de programas e informativos".

La campaña destaca que la complejidad del acceso a la televisión gratuita en las 'Smart TV' contrasta con la penetración y el liderazgo absoluto de este modelo de televisión. En la temporada recién concluida un 99 por ciento de la población ha conectado con los canales de la llamada televisión tradicional, lo que supone 47,1 millones de usuarios únicos, según datos del medidor oficial Fifty5Blue.

En este sentido, UTECA afirma que el espacio ocupado en la pantalla principal del televisor no se ajusta tampoco al tiempo dedicado al consumo de los distintos contenidos audiovisuales, aplicaciones o juegos, y agrega que, durante la temporada 2025/2026, la ciudadanía ha mostrado "claramente" sus preferencias: el 75 por ciento del tiempo de uso del televisor se ha destinado al visionado de las televisiones tradicionales, quedando repartido el 25% restante entre juegos, aplicaciones y diversos canales de streaming.

A los datos de consumo y penetración hay que sumar la percepción social: el 94,6 por ciento de la ciudadanía considera la televisión gratuita un bien de interés general y el 79,4 por ciento cree que ejerce una función de cohesión social, según datos del Barómetro 2025 realizado por UTECA en colaboración con Dos 30 y Sigma Dos.

"Las cifras no dejan lugar para la duda sobre la importancia e influencia social de la televisión gratuita, convirtiendo en una discriminación su infrarrepresentación y la posición marginal o directamente escondida en las pantallas de inicio y los mandos de los televisores conectados", apostilla UTECA.