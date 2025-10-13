El Vaticano anuncia que cinco jueces, mujeres y clérigos independientes de la Curia, juzgarán a Rupnik por abusos

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano ha anunciado este lunes que el pasado 9 de octubre se nombró a los cinco magistrados que se ocuparán de juzgar el caso del exjesuita y artista esloveno Marko Ivan Rupnik, acusado de abusar de varias religiosas a lo largo de más de 30 años.

Según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el tribunal encargado de este juicio canónico está compuesto por mujeres y clérigos que no forman parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y no ocupan ningún cargo en los dicasterios de la Curia Romana.

El objetivo, según ha precisado el Vaticano, es "garantizar mejor, como en cualquier proceso judicial, la autonomía y la independencia del mencionado tribunal".

El 27 de octubre de 2023, el Papa Francisco encomendó a Doctrina de la Fe la tarea de examinar el caso, tras decidir eliminar el plazo de prescripción para permitir que se celebre el proceso.

Rupnik, conocido por sus mosaicos, fue expulsado de la Compañía de Jesús en junio de 2023 tras conocerse las acusaciones de abusos y por "su obstinada negativa a observar el voto de obediencia", según informaron los jesuitas entonces.

Un año después, en junio de 2024, el entonces prefecto de la Oficina de Protección de Menores del Vaticano, el cardenal estadounidense Sean O'Malley, solicitó a todos los responsables de los distintos departamentos de la Curia Romana que retirasen las obras de arte del famoso sacerdote y artista esloveno por "prudencia pastoral" y para no indicar "indiferencia ante el dolor y el sufrimiento de tantas víctimas de abusos".

Asimismo, el Santuario de Lourdes decidió este año tapar los mosaicos de Rupnik presentes en las puertas de entrada de la basílica como "un nuevo paso simbólico", tal y como anunció el obispo de Tarbes y Lourdes, Jean-Marc Micas, el pasado mes de marzo.