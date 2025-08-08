El velo islámico, "grave amenaza" para la identidad española, próximo debate avivado por Vox en el Congreso

Archivo - La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS)

Vox tiene pendiente una votación en el Congreso de los Diputados para prohibir el velo islámico, así como cualquier otro atuendo o vestimenta islámica, en sitios públicos por "incompatible" con la identidad, cultura, usos, modos y costumbres occidentales.

La proposición no de ley registrada en junio para su votación en Pleno y en comisión denuncia que la imposición del velo islámico representa "una grave amenaza para la pervivencia" de la identidad y cultura españolas y el respeto al sistema jurídico y social de España. Los de Santiago Abascal afirman que el objetivo es "garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, la integración cultural y el respeto por las tradiciones, cultura, idiosincrasia y valores" propios de España.

Asimismo, la iniciativa también reclama endurecer las sanciones y penalizaciones a quienes impongan a las mujeres estas vestimentas por la fuerza, y ha exigido la suspensión de solicitudes de nacionalidad en estos casos. Además, apuntan que países como Francia, Austria, Países Bajos o Suiza han adoptado medidas similares, mientras hay "silencio mediático e institucional" ante los efectos "de la islamización y del multiculturalismo" en la convivencia.

"Resulta llamativo que aquellos que se autoproclaman defensores de las mujeres en Europa sean los mismos que permiten la llegada masiva de culturas incompatibles con los derechos de las mujeres y que las denigran por el mero hecho de serlo", apunta la iniciativa.

También insta a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, la integración cultural y el respeto por las tradiciones, cultura, idiosincrasia y valores propios de España, "garantizando la adaptación plena de todas las personas a los modos de vida propiamente nacionales".

Igualmente, en materia de seguridad, Vox pide en la iniciativa no "olvidar" que España mantiene desde hace años el nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista y que cada año incrementan el número de operaciones antiyihadistas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

ABASCAL PIDE MEDIDAS FRENTE A LA "INVASIÓN" DE MIGRANTES

Precisamente, el líder de Vox Santiago Abascal ha defendido este viernes medidas frente a la "amenaza real del islamismo" y la "invasión" de migrantes y ha insistido en prohibir el velo.

Así lo ha puesto de manifiesto en referencia a la moción del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), que insta al gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas.

El Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado una moción, fruto de una transaccional del PP a un texto de Vox, que finalmente contó con el apoyo de los 'populares' y la abstención de los de Abascal, que pide prohibir todo tipo de actividades ajenas a las deportivas en estas instalaciones. Se da la circunstancia de que en ellas han tenido lugar en el pasado celebraciones musulmanas, con el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero en el pasado. En un punto previo de la moción, se insta al Gobierno municipal a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan la identidad española y protejan los valores y manifestaciones religiosos en España.

En este sentido, Abascal ha llamado a "proteger" los espacios públicos de "prácticas ajenas" a la cultura española, así como a los españoles "de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfrazada a veces como religión".

"El mismo islamismo que avanza en toda Europa por culpa de 'populares' y socialistas, que bajo la excusa de la libertad religiosa, amparan, promueven y subvencionan esta ideología nociva para los derechos y las libertades de los europeos", ha señalado.