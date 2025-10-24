Veterinarios llaman a manifestarse frente a Agricultura el 18 de noviembre para exigir una legislación que les "respete"

Archivo - Un perro durante una manifestación contra la legislación sobre medicamentos veterinarios, que impide dispensarlos para tratar a animales a su cargo, a 28 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Crisis Veterinario, formado por todaslasasociaciones profesionales y científicas veterinarias, colegios profesionales y plataformas cívicas, ha convocado una "gran" manifestación el día 18 de noviembre --martes-- frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para exigir una legislación que "respete" el criterio profesional y la autonomía clínica veterinaria.

En este sentido, el Comité ha recordado que el sector no busca "privilegios", sino "igualdad con el resto de Europa y el reconocimiento de su papel esencial en la salud pública". "El actual marco normativo compromete la salud animal y humana, incrementa los costes para los tutores de animales, aumenta el riesgo de resistencias antimicrobianas y limita la autonomía profesional de los veterinarios", ha criticado.

A su vez, también ha invitado a sumarse a la concentración simbólica que el día 9 de noviembre tendrá lugar en la Plaza Sant Jaume de Barcelona entre las 11:00 y las 14:00. Este acto, organizado por VetWarriors, se celebrará bajo los lemas #VeterinariaConCriterio, #RecetamosCiencia y #NoalRD66623.

Durante el mismo, una "multitud" de profesionales protagonizará una gran jornada de atención veterinaria, "visibilizando la labor sanitaria del colectivo y denunciando la normativa que impone trabas al ejercicio independiente y responsable" de su especialidad. La organización ha puesto a disposición de los veterinarios que quieran participar la web https://vetwarriors.org/veterinarios/ para que puedan inscribirse.

Por otro lado, el Comité de Crisis Veterinario ha acordado respaldar de forma mayoritaria la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE). La propuesta busca derogar el Real Decreto por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.

Asimismo, quiere modificar la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios y reconocer el derechodel veterinario a dispensar medicamentos directamente, "tal como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE)".