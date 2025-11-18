Veterinarios llevan a cabo una cacerolada frente a Agricultura contra la Ley del Medicamento: "Dejadnos trabajar"

Archivo - Varias personas con carteles durante una concentración de veterinarios por la polémica de la ley de medicamentos, frente al Ministerio de Agricultura, a 5 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector de los veterinarios ha llevado a cabo una "cacerolada simbólica" este martes ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPARA) para exigir una vez más la derogación del Real Decreto que regula la prescripción y el uso de medicamentos veterinarios y reclamar una normativa adaptada al Reglamento Europeo sobre medicamentos veterinario "y a la realidad sanitaria del sector".

"Hay una frase en la que encajamos (todas nuestras reivindicaciones), que es: dejadnos trabajar. No nos están dejando trabajar. Tenemos problemas con el uso del medicamente, con la prescripción, que es cada más difícil", ha explicado en declaraciones a Europa Press el vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid, Manuel Lázaro.

Según ha explicado, la principal razón por la que se manifiestan es que el Gobierno no "escucha" al sector a pesar de que "hace seis meses el Parlamento le instó" a reunirse con los profesionales. Aunque no se ha atrevido a ofrecer un cálculo del número de participantes en la concentración, se ha mostrado satisfecho con la asistencia.

Durante la manifestación, los veterinarios han leído un manifiesto frente a Agricultura y han pedido reunirse entre otros con el ministro del ramo, Luis Planas. Cuando, según Lázaro, no les han querido recibir, han entregado el texto que han leído para que se lo dieran a Planas.

Tras esta concentración, Lázaro ha avanzado que los profesionales van a seguir "exactamente en la misma línea de reivindicar unas cosas que son absolutamente lógicas y evidentes", así como intentar que les escuchen. Según ha detallado, sólo han mantenido "mínimas reuniones" con Agricultura y Sanidad "sin ningún documento encima de la mesa".

"No ha habido ni un solo documento en el que se nos plantea ningún cambio ni nada de nada, con lo cual seguiremos exactamente en la misma lucha (...) Si no se consigue por las buenas tendrá que ser por las malas, tendremos que ir a una huelga a tomar medidas enérgicas, no sé, pero no vamos a parar, eso está claro", ha afirmado.