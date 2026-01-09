Víctimas de abusos en la Iglesia dicen que Bolaños se ha comprometido a impulsar ley para que la pederastia no prescriba

El presidente del Gobierno, Pedro Sänchez, con representantes de asociaciones de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. - MONCLOA

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial han valorado con "optimismo" la reunión que han mantenido este viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicarles las líneas del acuerdo firmado este jueves por la Iglesia y el Gobierno para la reparación de las víctimas de pederastia en la Iglesia, y aseguran que han salido de la reunión con el compromiso del Ejecutivo de impulsar la ley para que estos delitos no prescriban.

Así lo ha indicado a Europa Press el primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, quien ha destacado que ha sido una fuente de "satisfacción y esperanza" que "el ministro Bolaños se ha comprometido personalmente a impulsar la ley de imprescriptibilidad catalana para asegurar su pronta aprobación por el Congreso de los Diputados".

"Estamos deseando poder trabajar estrechamente con el Ministerio de Justicia para poder desbloquear la ley que está en el trámite de enmiendas desde hace casi dos años y conseguir su pronta aprobación", ha subrayado Hurtado tras la reunión, que se ha prolongado durante más de una hora.

Además, ha valorado "con prudencia y optimismo" la reunión en la que les han explicado el contenido del acuerdo firmado este jueves. "Nos han explicado también que en las próximas semanas se finalizará el protocolo para la gestión de los casos", ha señalado.

Si bien, ha precisado que quedan aún "puntos pendientes", como "si va a haber un baremo de indemnización y cuáles van a ser las cantidades, que son muy importantes para determinar la eficacia que vaya a tener el mecanismo" o "si el defensor del pueblo va a tener los recursos necesarios para hacer su labor, para contratar a todo el personal que tenga que atender a las víctimas".

Entre los convocados a la reunión, también se encontraba el fundador de l'Associación Mans Petites y padre de una de las víctimas que denunció el caso Maristas, Manuel Barbero, que ha salido "bastante satisfecho" del encuentro.

Según ha explicado Barbero a Europa Press, durante el encuentro, les han trasladado que las asociaciones de víctimas van a jugar "un papel bastante importante" de "vigilancia" en el nuevo proceso de reparación. "Las asociaciones vamos a tener un peso específico, se nos va a tener en cuenta", ha comentado tras salir de la reunión.

Además, ha puesto en valor el hecho de que hayan sido recibidos por el propio presidente del Gobierno. "Quería conocernos y escucharnos, y es de agradecer", ha remarcado.