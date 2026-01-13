Víctimas de abusos piden al Papa el cese del arzobispo de Oviedo tras criticar el acuerdo Iglesia-Estado

Archivo - Jesús Sanz, Arzobispo De Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia han pedido públicamente este martes al Papa León XIV el cese del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, después de sus críticas al acuerdo Iglesia-Estado para la indemnización de supervivientes de pederastia eclesiástica, al verlo como un "arma de distracción masiva".

En este sentido, la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), la Asociación de víctimas de exigen el cese de Sanz a través de un comunicado "por sus continuas e insistentes declaraciones despreciando a las víctimas y supervivientes de pederastia eclesiástica".

Así lo han puesto de manifiesto después de que el arzobispo de Oviedo haya criticado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Iglesia para indemnizar a las víctimas de abusos en un artículo de opinión publicado en ABC y recogido por Europa Press.

En el texto, Sanz cuestiona que el Ejecutivo plantee un acuerdo vinculante con la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia de Religiosos para fijar indemnizaciones, con la intervención del Defensor del Pueblo en caso de desacuerdo, y considera que se trata de un esquema en el que "el Gobierno marca el precio, señala al pagador y elige al árbitro".

En cuanto a las declaraciones de Sanz, las víctimas denuncian que, "en algunos casos" y en su opinión, "son un claro ejemplo de insolente negacionismo, cuando no de insoportable exaltación de la pederastia". "Es necesario limpiar la iglesia de personajes indolentes, inservibles y portadores de indicios más que evidentes de colaboración con la omisión de socorro a las víctimas de pederastia y de acrecentar su dolor con expresiones propias de revictimización", apuntan.

También le acusan de llevar a cabo una "persecución a las víctimas sin descanso" y advierten de que las conclusiones del arzobispo sobre el acuerdo Iglesia-Estado "tienen muchos elementos perseguibles en un juzgado". Por ello, avanzan que están valorando una denuncia judicial a su persona.

RECLAMAN UNA CONDENA PÚBLICA A LOS FRANCISCANOS

De la misma manera, destacan que Sanz "en ningún caso representa los valores de la Iglesia católica" y reclaman a la orden franciscana su "condena pública" y que tomen "las medidas pertinentes para sancionarle de modo eficaz y adecuado".

"Este individuo llegó, dentro de su amplia colección de insultos y faltas continuadas de respeto, a acusar a un grupo de víctimas del Seminario Menor de La Bañeza, León, de ser los causantes de un infarto letal en la persona de un obispo De la Iglesia de España. No es de recibo tener a alguien de su perfil en un cargo de responsabilidad en la institución", subrayan.

Por último, en el escrito valoran "muy positivamente", la recepción del viernes pasado en Moncloa por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "dentro del capítulo de reconocimiento público que merecen las víctimas y supervivientes". Además, recalcan que cuentan "con el respaldo de instituciones europeas y parlamentos autonómicos que son, en última instancia, quienes rigen una sociedad democrática".