Víctimas de abusos piden al Papa que se reúna con ellas durante su visita a España: "Es un deber"

Archivo - Juan Cuatrecasas realiza declaraciones a los medios, en una fotografía de archivo. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de abusos en la Iglesia han pedido al Papa León XIV que se reúna con ellas durante su visita a España, del 6 al 12 de junio, y creen que no sería "de recibo" que no las recibiese.

"Es un deber", ha indicado a Europa Press el portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, al tiempo que ha añadido que "no sería ni justo ni humano" que no las recibiera.

Cuatrecasas explica que escribió una carta a Nunciatura Apostólica y a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores preguntando por este posible encuentro con el Pontífice y dice no haber recibido "ninguna respuesta".

Además, rechaza la posibilidad de que el encuentro se posponga y se realice después del viaje, en el Vaticano. "No nos sirve, no puedo estar toda mi vida viajando, menos para que me reciba el Papa, no soy Ayuso ni Sánchez. Es un desprecio. A Roma no voy", ha sentenciado.

En caso de no recibir respuesta antes de este jueves, ha anunciado que ANIR junto a LULACRIS (Asociación contra los abusos sexuales en la infancia), Justice Initiative España (ONG apoyada por la Fundación Guido Fluri), y AVA (Asociación de víctimas de Navarra) acudirán el lunes 8 de junio a la Nunciatura --coincidiendo con el día que el Papa se reúne con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- para expresar su indignación ante los medios.

QUE SUSPENDA SU VISITA A MONTSERRAT

Por su parte, el primer denunciante del caso de abusos de Montserrat y portavoz del movimiento Reparación Integral Ya, Miguel Hurtado, ha reclamado una "reunión urgente" con el Pontífice y le ha pedido que suspenda su visita a Montserrat --prevista para el 10 de junio-- "ante la negativa de la Abadía a pagar indemnizaciones".

Hurtado comparecerá este martes a las 12:00 horas ante la Nunciatura Apostólica para hacer pública la carta enviada a León XIV de cara a su inminente viaje a España en la que le solicitaba formalmente la suspensión de la visita a dicha abadía.

Así lo pide tras "la negativa del monasterio" a indemnizarle obligándole, según indica, "a acudir a la justicia civil, donde la defensa de la Abadía ha alegado que no debe pagar porque el caso está prescrito penal y civilmente".

A pesar de haber enviado la carta al Pontífice a finales de abril, Hurtado lamenta que "el Papa y el Vaticano se han negado a contestar o clarificar si van a implementar sus peticiones".

Además de la suspensión de la visita, Hurtado exige la aprobación de un plan integral de reparación para las víctimas del Monasterio que incluya indemnizaciones económicas y actos de reparación simbólicos y el "cese inmediato" de cualquier obispo o superior religioso que se declare "insumiso moral".

Para Hurtado, "no es coherente" que el Papa hable de la inteligencia artificial, cambio climático, inmigración o paz mundial, "pero guarde silencio ante la impunidad de la que gozan los depredadores sexuales".

"Las víctimas de pederastia en la Iglesia somos el elefante en la habitación que el Papa León y la jerarquía católica española se niegan a abordar durante su viaje a España. No hay reunión fijada en la agenda oficial del pontífice ni un acto de reconocimiento público, y de haber encuentro, dicen los obispos, que será privado", precisa.

Por su parte, fuentes eclesiales aseguran a Europa Press que no se descarta que el Papa se reúna con víctimas de abuso sexual, espiritual y de conciencia durante su visita a Madrid aunque precisan que el encuentro también podría producirse "de otra manera" e insisten en que "el cuidado a las víctimas no se trata solo de un encuentro puntual, sino de todo un proceso de acompañamiento".