Víctimas de violencia machista apoyan a García y celebran que Redondo ponga "a las mujeres en el lugar que corresponde"

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Nacional de Mujeres y Menores Resilientes de la Violencia de Género de España ha respaldado el nombramiento de Isabel García como nueva directora del Instituto de las Mujeres y ha celebrado que con ello la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pone a las mujeres en "el lugar que corresponde" dentro del departamento.

"Después de años de radicalización, borrado del sexo femenino, de las mujeres y madres, y de las víctimas de violencia machista, nos alegramos de que la ministra Redondo vuelva a las mujeres y a las víctimas de violencia machista al lugar que nos corresponde en el espacio del Ministerio", ha señalado la organización, en un comunicado, en relación con el nombramiento de García, que ha sido criticado por sus declaraciones contra las mujeres trans.

Asimismo, la organización ha lamentado que la pasada legislatura, con Irene Montero al frente de Igualdad, fue "de las peores" en cuanto a "ninguneo, abandono y decisiones que han costado dolor y muerte".

De cara a 2024, la organización ha pedido a Redondo que "inicie una nueva etapa" y cuente con "técnicos, expertos y personas que conozcan" las realidades de las víctimas de violencia de género para combatir esta lacra.

"Hay que adoptar profundas reformas. No queremos lemas, ni que la derecha sea la única responsable. Fallan las medidas porque no se conoce la realidad y los diagnósticos son erróneos", ha advertido la entidad, para criticar que en "todos esto años" no ha "oído ni una sola medida real y necesaria para evitar el sufrimiento, el maltrato, los abusos o los asesinatos".