La visibilidad del eclipse solar total de agosto puede "quedar arruinada" por las tormentas de verano, según eltiempo.es

La zona del eclipse total recorrerá el norte, centro y este del país. - ELTIEMPO.ES

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas y la nubosidad propias del verano podrían "arruinar" la observación del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, el primero que recorrerá la Península desde 1912, según un análisis publicado por eltiempo.es.

Según el portal, la zona de totalidad del eclipse atravesará una franja que irá del norte hacia el Mediterráneo, afectando al noreste peninsular en las últimas horas del día, pero las condiciones meteorológicas del verano representan un riesgo significativo para su visibilidad en gran parte del recorrido.

La fecha del eclipse coincide con el tramo final de la canícula, el período comprendido entre el 15 de julio y el 15 de agosto que corresponde estadísticamente a la época más cálida del año. Según eltiempo.es, el 12 de agosto es un día "estival típico", con temperaturas máximas elevadas y posibilidad de tormentas según el año, especialmente en las zonas de interior y en el entorno del sistema Ibérico.

Los datos climatológicos del portal para las provincias situadas bajo la franja de totalidad reflejan también diferencias según la zona geográfica. En Oviedo, la temperatura máxima ronda los 23 ºC y llueve en casi uno de cada tres años. En Valladolid, las máximas se elevan hasta los 31 ºC, si bien la precipitación solo se registra en el 6% de los años. Más al este, en Molina de Aragón (Guadalajara), las máximas se aproximan a los 30 ºC y la lluvia aparece en uno de cada cinco años.

Sin embargo, la ausencia de lluvias no equivale a cielos despejados. El análisis de imágenes satelitales disponibles desde 2002 que recoge eltiempo.es revela que "en 15 de los 24 años transcurridos hasta 2025 ha existido nubosidad de evolución en el sistema Ibérico", mientras que en unos 18 años se registró "nubosidad baja o de evolución en la zona del Cantábrico". En algunos de esos casos, las imágenes muestran nubosidad que tiende a aumentar a lo largo de la tarde, precisamente el tramo horario en que se producirá el eclipse.

La consecuencia es que, incluso sin lluvias, las nubes pueden reducir "de forma notable" la visibilidad del fenómeno. En los escenarios con presencia de tormentas y nubosidad media y alta, la visibilidad sería nula. La zona más expuesta a este riesgo es el entorno del sistema Ibérico por la frecuencia de las tormentas de verano, mientras que en el Cantábrico la nubosidad baja es habitual y tampoco garantiza condiciones óptimas de observación.

"En los últimos 3 años (2023, 2024 y 2025), por ejemplo, las tormentas se dieron en el entorno del sistema Ibérico. En 2025, especialmente, la visibilidad del eclipse habría sido casi nula en toda la zona de totalidad", ha precisado el portal meteorológico.

A pesar del condicionante meteorológico, el eclipse del 12 de agosto se enmarca en una serie de fenómenos astronómicos "histórica" para España, según eltiempo.es. Desde el eclipse total en 1912, el país no había vuelto a situarse bajo la franja de totalidad.