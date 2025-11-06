Visiers (Ábside Media): "Hay que utilizar la IA pero en última instancia tiene que haber un periodista detrás"

El CEO de Ábside Media, Javier Visiers, y los periodistas de COPE Ángel Expósito, Manolo Lama y Pilar García de la Granja. - COPE

El CEO de Ábside Media, Javier Visiers, ha mostrado su apoyo a la tecnología, a la inteligencia artificial, pero ha reivindicado la importancia de que haya un periodista detrás de su uso.

"Hay que utilizar la tecnología pero en última instancia tiene que haber un periodista detrás. La IA generativa nos da respuestas pero las preguntas, la curiosidad, quien verifica, quien pone la cara son personas, como los periodistas que tiene COPE", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en un encuentro con medios para informar sobre la nueva temporada de COPE en el que han participado también los comunicadores Pilar García de la Granja, Ángel Expósito y Manolo Lama.

En este sentido, Visiers ha apostado por utilizar la IA y ha reivindicado la "credibilidad" del periodismo que llevan a cabo, que ha tildado de "riguroso y absolutamente profesional".

Asimismo, Visiers ha apostado por la esencia del periodismo de siempre: contar lo que pasa desde el lugar de los hechos. "Ver, oír y trasladarlo, como no pueden hacer los algoritmos, con personas de carne y hueso que transmiten la emoción que tiene", ha señalado.

También ha destacado los cinco pilares que definen el modelo informativo de la cadena: calidad, ética, rigor, compromiso e innovación. "En la radio se hace muy buen periodismo y no creo que siempre está bien colocado dentro de la profesión. En la radio se hace un periodismo fantástico", ha subrayado.

Aparte de su labor en la radio tradicional, COPE apuesta por la innovación y la adaptación a los nuevos entornos digitales, amplificando las coberturas a través del streaming, multiplataforma y las redes sociales.

Por su parte, Manolo Lama, ha afirmado sobre la IA que hay que evolucionar pero que "hay que primar el gran producto que es la radio". Además, ha celebrado que la radio haya abierto las ventanas" y haya salido a la calle. Antes, según ha explicado, "la radio te metía en su estudio y tú te imaginabas" pero que ahora es al revés. "Te lleva al lugar donde es la noticia", ha apuntado.

Lama también ha explicado el "gran reto" al que se enfrenta esta temporada, con la celebración del Mundial de Fútbol 2026 en tres países: Canadá, Estados Unidos y México. "Se planifica con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucho esfuerzo", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que "con la presión hay que saber convivir" en el medio y que "el que no sepa convivir con la presión está muerto". Además, considera "más culpable" al que cede ante la presión que el que presiona.

ÁNGEL EXPÓSITO: AL PERIODISTA NARRANDO "NO LO VA A SUSTITUIR NUNCA NADIE"

Mientras, Ángel Expósito, ha abogado por utilizar la tecnología para hacer el trabajo "más fácil o más completo" pero ha dicho que el periodista narrando co el testigo directo en el sitio, "eso no lo va a sustituir nunca nadie".

Por otro lado, Expósito ha señalado que el problema que se encuentra en el programa que presenta, 'La Linterna' es la agenda. "Nos gustaría salir más todavía de lo que salimos, pero no nos da la vida", ha indicado a la vez que ha alabado a su equipo y a la empresa y la "libertad" de la que dispone para elaborar contenidos.

También ha asegurado que le interesa "mucho más" lo que pasa actualmente en el mundo que en la política española. "Me parece que es mucho más importante cómo está cambiando el mundo y cómo nos va a afectar", ha matizado. A su juicio, la sociedad está "cansada" de "la información de siempre".

Por su parte, García de la Granja ha expuesto que la nueva temporada de COPE se basa en "seguir estando cerca de la gente, seguir estando con los problemas de la gente, seguir escuchando a la gente y sus necesidades y sus anhelos, y sus ganas de superarse". "Estamos aquí para contarlo todo, lo bueno, lo malo, lo regular, pero sobre todo para dar voz a aquellos que nosotros entramos en su vida y que nos dejan entrar en ella, con credibilidad, con pasión, con libertad, con ética, con valores", ha asegurado.

Además, la comunicadora ha destacado que en COPE no creen en el "periodismo de trincheras" y que abogan por buscar "el acuerdo y no la confrontación".