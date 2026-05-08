Vocento celebrará su junta general de accionistas 2026 el próximo miércoles con la elección y reelección de consejeros

Sede de Vocento en Madrid - VOCENTO

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Vocento celebrará su junta general de accionistas 2026 el próximo miércoles 13 de mayo, a las 11.30 horas, en el Hotel Meliá de Bilbao.

Al igual que en anteriores ediciones, el evento se podrá seguir en directo a través de la página web de la compañía, como ha destacado el grupo de comunicación.

Entre los puntos del orden del día figuran la aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2025, la elección de Ignacio Eyriès como nuevo consejero independiente y las reelecciones de Gonzalo Soto, Álvaro de Ybarra y Soledad Luca de Tena como consejeros dominicales.