Vocento cierra 2025 con un Ebitda de 27,2 millones e incrementa ingresos un 3,3 por ciento

MADRID 26 Feb.

Vocento ha logrado un Ebitda ex indemnizaciones de 27,2 millones de euros en 2025 e incrementa sus ingresos un 3,3% hasta los 336,8 millones de euros, según ha comunicado la compañía a la CNMV.

El Ebitda de la compañía supone un incremento respecto a los 12,4 millones obtenidos en 2024, cumpliendo el objetivo fijado en su Plan Estratégico para el conjunto del año, según añade en un comunicado.

En este sentido, apunta que esta evolución favorable es el resultado de la recuperación del negocio de publicidad en el área de prensa y de la buena marcha del área de diversificación.

La compañía consiguió, además, unos ahorros de 4 millones de euros derivados del Plan de Eficiencia y logró un beneficio neto de 6,7 millones de euros en 2025, tras el resultado negativo de hace un año de 98,9 millones. "El Grupo ha vuelto así a la senda de crecimiento y ha cerrado el año cumpliendo todos los objetivos fijados en su Plan Estratégico 2025-2029, presentado al mercado el año pasado", añade.

La ejecución de este plan se refleja también en la generación de caja ordinaria, que alcanzó los 4,5 millones de euros, frente a -11,5 millones en el año anterior. La deuda financiera neta ex NIIF 16 se redujo un 72% hasta situarse en 12,2 millones de euros. "Estas cifras están impulsadas por la mejora operativa y por la desinversión en pisos.com y la venta de diversos inmuebles", explica.

Además, el grupo de comunicación señala que la evolución publicitaria del negocio de prensa fue positiva en 2025, con un comportamiento superior al del mercado en el conjunto del ejercicio. En los segmentos en los que el Grupo está presente, el crecimiento de Vocento fue del 6,1%, frente al 0,7% del mercado. En prensa generalista, la publicidad del grupo aumentó un 5,2%, frente a una caída del 1,4% del mercado. Los ingresos por publicidad del periodo crecieron un 7% interanual en 2025. De esta forma, la compañía cerró el ejercicio superando el objetivo marcado para el año.

En cuanto a las suscripciones, Vocento alcanzó un total de 209.000 suscriptores en todos sus soportes, de los que el 83% corresponde ya a digitales. Este tipo ha crecido un 13% en 2025. Además, los negocios de diversificación mejoraron sus ventas un 3,4% en 2025. El área de Clasificados, que incluye Sumauto y Premium Leads, mejoró su facturación más de un 11,4%, hasta 21,6 millones de euros. Gastronomía elevó sus ventas un 3,8% en el periodo, hasta los 17 millones de euros.

Por su parte, los ingresos de Agencias se situaron cerca de 24 millones de euros, destacando la mayor eficiencia de costes del área con un incremento del 60,4% del Ebitda, hasta los 2,1 millones de euros. El peso conjunto de los ingresos digitales y de diversificación representó el 46% del total en 2025, lo que supone un incremento de 1 punto porcentual respecto a 2024.

INVESTIGACIÓN INTERNA

Por otro lado, la compañía informa de que ha descubierto, tras una exhaustiva investigación en las áreas de impresión, compras y distribución, la existencia de diferencias en la cifra de inventarios de materias primas con un impacto en el saldo final del Estado de Cambios de Patrimonio Neto Consolidado del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024 de 5,88 millones de euros.

"Estas diferencias son consecuencia directa de actuaciones fraudulentas consistentes en la emisión de certificados de depósito de inventario falsos, lo que ha dado lugar al inicio de medidas disciplinarias contra las personas responsables de dichas actuaciones, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que procedan, actualmente en análisis por los asesores jurídicos de la Sociedad", añade.

Tal y como informa, esta investigación, que ha contado con la colaboración de un experto independiente (forensic), empezó tras identificarse, en el marco de una revisión financiera interna de las áreas de impresión, compras y distribución de varias filiales, incongruencias en la cifra de inventarios de materias primas de Grupo Vocento, circunstancia que fue comunicada de inmediato al Comité Ético de la Compañía que acordó la puesta en marcha de una investigación interna.

Así, añade que si bien han sido los sistemas de control interno los que han detectado dichas diferencias de inventario, se ha puesto en marcha, con la colaboración de expertos externos, un análisis de posibles medidas de mejora y refuerzo tanto de la estructura organizativa y de gestión como de las políticas, procedimientos y medidas de control interno contenidas en el Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera de Grupo Vocento, así como en los procedimientos para su difusión, conocimiento y aplicación.

Para corregir el efecto de valoración de este inventario de materias primas, los estados financieros del ejercicio 2024 serán reexpresados en el momento de formulación de cuentas de manera retrospectiva, con el objetivo de presentar la información financiera del periodo comparativo bajo las mismas bases y criterios que los utilizados en el ejercicio actual. "Dichos ajustes tienen carácter acumulado, no suponen salidas de caja y no afectan a la viabilidad o estabilidad del Grupo", asegura Vocento.

REFINANCIACIÓN

Por otro lado, señala que tiene previsto firmar con cinco entidades financieras la refinanciación de su préstamo sindicado en marzo por un importe máximo de 40 millones de euros en unas condiciones más favorables que las actuales. La operación, que "se encuentra en un avanzado estado de negociación", tendrá lugar con anterioridad a la formulación por el Consejo de Administración de las cuentas anuales 2025.

De cara al presente ejercicio, el Grupo fija su objetivo de Ebitda excluyendo efectos extraordinarios en un rango de entre 30 y 32 millones de euros, y prevé volver a alcanzar una generación de caja ordinaria positiva.

"2025 ha sido un año de recuperación para el Grupo. Tras un ejercicio 2024 marcado por factores coyunturales, hemos cumplido los objetivos fijados en nuestro Plan Estratégico. La mejora del Ebitda, la reducción de la deuda y el avance en publicidad y diversificación reflejan la evolución operativa del Grupo", ha señalado el consejero delegado de Vocento, Manuel Mirat.

Mirat ha recalcado que también han impulsado una investigación interna muy exhaustiva que "ha destapado actuaciones fraudulentas que nunca deberían haber ocurrido". "Esta investigación forma parte de nuestro compromiso con el rigor, el control y la supervisión. En 2026 afrontamos una etapa de consolidación y nuevos retos, con el foco puesto en reforzar la generación de valor y consolidar un crecimiento rentable y sostenible en un entorno de trabajo marcado por la exigencia de criterios de profesionalidad y transparencia", ha asegurado.