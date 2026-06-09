Voluntarios en IFEMA dicen que el discurso del Papa "sigue siendo actual aunque ya lo dijo Jesús hace 2.000 años"

Voluntarios esperan la llegada del Papa a Ifema Madrid, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón 3 de IFEMA Madrid ha acogido este martes la despedida del Papa León XIV en la capital, un encuentro con los 12.000 voluntarios denominados "el ejército silencioso" que han trabajado durante su visita apostólica a Madrid. Entre ellos, Clara, voluntaria del equipo de prensa, ha destacado la vigencia del mensaje del Pontífice sobre la gratuidad pronunciado en el acto.

"Me parece que su discurso sigue siendo superactual a pesar de que es algo que ya dijo Jesús hace 2.000 años. Cada uno de nosotros ha ofrecido su tiempo y nos hemos ofrecido gratuitamente sin esperar nada a cambio", ha señalado Clara en declaraciones a Europa Press.

Clara ha trabajado durante estos días gestionando acreditaciones, organizando pools de prensa, atendiendo peticiones de medios de comunicación y coordinando encapsulamientos de autobuses. Ha descrito el ambiente del acto de IFEMA como "relajado después de tantos días de presión, trabajo y calor". "Hemos agradecido tener ese espacio con el Santo Padre, que nos viese y ver que ha estado reconocido", ha apuntado.

La voluntaria ha subrayado además el esfuerzo físico que ha supuesto la semana. "Había dormido cuatro horas la noche del sábado al domingo y el domingo por la mañana ya estaba al sol trabajando con los periodistas", ha relatado.

Entre los aspectos que más le han llamado la atención, ha destacado "la facilidad para trabajar con la Policía Nacional", así como la cercanía del Papa y "su manera de hablar sin rodeos". "Ha sido muy directo en sus discursos, no necesitan grandes análisis", ha concluido.

Por su parte, Javier de la Fuente, jefe de equipo de voluntarios en la Santa Misa de Cibeles, ha acudido a IFEMA a las 7.30 horas para asistir al acto de despedida. "Ha sido muy emocionante, una despedida del Papa a Madrid", ha dicho a Europa Press. "El Papa se veía feliz y nos daba las gracias a nosotros cuando tendría que ser al revés y darle nosotros las gracias a él", ha añadido.

"Lo que más me ha gustado es cuando el Papa ha dicho en su discurso que todo es gracia y que todo se ha hecho por la gracia de Dios. Creo que tiene razón, porque la organización ha hecho lo que ha podido, pero se notaba la gracia de Dios porque se solucionaban enseguida situaciones complicadas casi de milagro", ha explicado.

El voluntario también ha subrayado el ambiente festivo que ha caracterizado toda la visita. "La gente estaba feliz, se notaba en la cantidad de gente que había en las calles saludando al Papa en los largos recorridos que ha hecho", ha señalado. Pese al cansancio acumulado --"hemos estado muchas horas al sol haciendo cosas", ha dicho--, ha afirmado sin dudarlo que "repetiría" la experiencia.

"ESTO HA SIDO UN REGALO QUE NOS HA HECHO EL SEÑOR"

A la celebración también ha asistido Ángel Heredia, voluntario en labores de protocolo en la Santa Misa de Cibeles que ha acudido a Madrid desde Jerez de la Frontera junto a toda su familia para desempeñar labores de protocolo como acompañar a los invitados a sus asientos, gestionar la ubicación asignada y atender sus necesidades durante el acto.

"Al Papa se le ha entendido perfectamente, no hacen falta grandes análisis para entender lo que ha dicho", ha expresado Heredia en referencia al mensaje del Pontífice. En este sentido, ha destacado que "no ha dejado nada a la improvisación" durante sus discursos, pero que "en el contacto personal con la gente sí se ha visto su espontaneidad, su cercanía y su ternura".

El voluntario gaditano ha valorado "la ilusión de la gente" como uno de los aspectos que más le ha conmovido, y ha calificado la organización de la visita de "maravillosa, un 10". En cuanto a su experiencia en la capital, la ha resumido con una de las frases de León XIV: "Como dijo el Papa, todo el que está en Madrid es de Madrid. Repetiría una y mil veces más. Esto ha sido un regalo que nos ha hecho el Señor", ha zanjado.

León XIV ha llegado a IFEMA alrededor de las 10.05 horas en un coche de golf adaptado como papamóvil, con el que ha recorrido el pabellón durante diez minutos para saludar a los voluntarios. Durante su discurso, el Pontífice ha defendido la "levadura de la gratuidad" frente a "la lógica del interés y el lucro" y ha bendecido 18 primeras piedras de futuras parroquias que se construirán en Madrid, antes de obsequiar a la Iglesia de Madrid un cáliz.

"Que no nos olvidemos jamás de lo que celebramos en memoria de Cristo que nos ha salvado", ha expresado el Papa. El acto ha sido presentado por los periodistas Pedro José Rodríguez y Raquel Caldas y ha contado con las actuaciones de Pablo López, Soraya Arnelas, una tuna de 70 componentes y María Vilumbrales.

León XIV ha abandonado el escenario del Pabellón 3 de IFEMA sobre las 11.03 horas al son del himno de la visita para dirigirse al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y embarcar en el avión Iberia Airbus A-320 CEO que le traslada hacia Barcelona, próxima etapa de su viaje apostólico a España, tras cuatro días en la capital en los que ha movilizado a millones de personas en una quincena de actos.