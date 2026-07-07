Vox celebra que se avance "un poco" en la protección del concebido no nacido pero defiende una ley "más garantista"

1102279.1.260.149.20260707111735 La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha celebrado este martes que se haya avanzado "un poco" en la protección del concebido no nacido, pero ha defencido una ley "más garantista".

"Nosotros celebramos que se haya avanzado un poco en esa protección del concebido no nacido, que ya se le tiene para muchos efectos en nuestra legislación como beneficiario de determinados derechos, aunque todavía no haya nacido. Y celebramos ese avance, pues si por nosotros hubiera sido más garantista o lo hubiéramos ampliado un poco más", ha asegurado Millán en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Así lo ha puesto de manifiesto al ser preguntada por la norma anunciada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar a nivel nacional una norma que reconozca al concebido como miembro de la unidad familiar a efectos de acceder a ayudas económicas y sociales.

En este sentido, ha afeado a Feijóo que celebrase que el Tribunal Constitucional rechazara su propio recurso contra la ley de plazos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Con lo cual, nosotros tenemos muy clara nuestra postura, que es la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural.

Es lo mismo que hemos dicho en nuestro programa electoral del año 2023, ahí está y ustedes lo pueden comprobar perfectamente, y tenemos muy clara nuestra postura", ha asegurado Millán, al ser cuestionada sobre si la norma del PP es un "acercamiento ideológico" a las posturas de Vox.

Aunque ha reconocido que les hubiera gustado una ley "más garantista", ha dicho que son "conscientes" de su "fuerza" pero también ha destacado que tienen "muy clara" cuál es su meta. "A nosotros lo que nos preocupa son esas graves incoherencias que el Partido Popular tendrá que explicar", ha concluido.