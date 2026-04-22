Vuelve el ambiente primaveral con tormentas, altibajos en las temperaturas y el fin de semana será inestable

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ambiente primaveral regresará a la Península con días en los que se alternará el tiempo estable con otros en los que se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes con granizo en amplias zonas, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En cuanto a las temperaturas, ha señalado que experimentarán altibajos aunque continuarán con valores altos para la época del año, después de superarse los 30 grados (ºC) en varias zonas de la Península este pasado martes como en Andújar (Jaén), donde se alcanzaron los 32ºC, valor que rozó Bilbao con 31,8ºC.

Para este miércoles, día 22, ha detallado que se prevé una bajada notable las temperaturas en el Cantábrico y Bilbao se quedará en 22ºC. Descenderán también las temperaturas en buena parte del resto de la Península, salvo en el área mediterránea, donde subirán ligeramente. Así, Zaragoza y Murcia podrán superar los 33ºC, mientras que Madrid, por ejemplo, se quedará en unos 25ºC.

De este modo, predominará el tiempo estable y con cielos poco nubosos, pero se podrán formar tormentas que en zonas de montaña podrían ser localmente fuertes y estarán acompañadas de granizo en los Pirineos y zonas próximas.

El jueves, aunque hay incertidumbre en el pronóstico, Del Campo ha afirmado que lo más probable es que el tiempo en general sea estable en España, con cielos despejados, sobre todo por la mañana. Por la tarde comenzarán a crecer nubes con tormentas en zonas de montaña. Las temperaturas seguirán un camino inverso al del día previo y bajarán en el área mediterránea, también en Baleares, y subirán en el resto del territorio.

En concreto, ha especificado que se rondarán los 30ºC de nuevo en puntos del Cantábrico, como Bilbao, o también en ciudades de la zona centro, como Madrid, que alcanzará los 29 ó 30ºC. También se llegará a 30ºC en zonas del sur peninsular e incluso los 32ºC en Andalucía Oriental, en ciudades como Granada.

CAMBIOS PARA EL FIN DE SEMANA

De cara al viernes y el sábado, la AEMET prevé algunos cambios. "La llegada de una vaguada, una especie de lengua de aire frío en niveles medios y alto de la troposfera, provocará un incremento de la inestabilidad y esto desembocará en unas jornadas, la del viernes y sábado, con cielos muy nubosos en general y con posibilidad de chubascos tormentosos ampliamente distribuidos", ha indicado Del Campo.

Las precipitaciones afectarán, también el sábado, sobre todo al oeste y a la franja central de la Península. Quedarán al margen de esta situación de chubascos tormentosos Galicia y el área mediterránea. Estos chubascos podrán ser localmente fuertes y estar acompañados además de tormenta, granizo y rachas fuertes de viento.

Respecto a las temperaturas, oscilarán el viernes y el sábado entre unos 22 y 27ºC de máxima en amplias zonas del país. Serán valores altos para la época del año en la mitad norte pero ya más propios de estas fechas en la mitad sur.

Respecto al domingo, el portavoz ha señalado que hay incertidumbre pero lo más probable es que predomine "el tiempo estable en la mayor parte de la Península sin descartar algún chubasco tormentoso de nuevo en zonas de montaña".

La situación será similar el lunes con una subida notable de las temperaturas que marcarán la vuelta a un ambiente veraniego con más de 30 grados en zonas del nordeste y del sur peninsular.

En cuanto a Canarias, este miércoles y el jueves habrá cielos nubosos con lluvias sobre todo en las islas más montañosas y a partir del viernes irán quedando más despejados, pero con nubes todavía en el norte de las islas de mayor relieve y posibles lluvias débiles. Bajarán las temperaturas el miércoles y el jueves pero subirán el viernes. Durante el fin de semana, permanecerán sin cambios en el archipiélago canario.