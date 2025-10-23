Vuelve la exposición de 'Calabazas' en el Real Jardín Botánico, con cerca de una treintena de cultivares diferentes

La exposición se puede visitar delante del invernadero Santiago Castroviejo hasta que los ejemplares que se Muestran estén en condiciones de ser expuestos. - MARISA ESTEBAN. RJB-CSIC

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) vuelve a ofrecer a los visitantes la exposición 'Calabazas', que reúne una treintena de cultivares distintos en el invernadero 'Santiago Castroviejo', según ha informado la institución. Además, estas mismas variedades podrán apreciarse en el huerto del Jardín.

De este modo, el RJB-CSIC invita a visitar el Jardín para conocer este fruto que da la bienvenida al otoño, que puede ser comestible o decorativo y que es originario de América (Cucurbita) y de África (Lagenaria), aunque su cultivo está muy extendido por otras zonas del mundo.

Por tercer año consecutivo, esta exposición --que se concibe con fines divulgativos y educativos-- se ha convertido en una muestra clásica de esta época otoñal en Madrid.

El técnico de jardinería y responsable del huerto que ha realizado la selección de las calabazas, Eustaquio Bote, ha señalado que se pretende "que los visitantes observen mejor este fruto, vean su riqueza de colores, formas y variedades, que conozcan algunas de sus características y también que el público infantil aprenda cosas de su cultivo, que va más allá de la fiesta de Halloween".

Así, los visitantes van a poder disfrutar de cultivares tan "curiosos y singulares" como 'Big Max', 'cabello de ángel', la clásica 'calabaza de Halloween' o la tradicional 'calabaza del peregrino', a la que los más pequeños, cuando la contemplan, bautizan como 'cantimplora' o 'pera gigante'.

Además, repiten presencia ejemplares de dos géneros y especies diferentes, 'calabaza Luffa', conocida como 'esponja', y de 'Telfairia occidentalis'(calabaza costillada o acanalada).

La calabaza es una herbácea rastrera, de la familia de las cucurbitáceas. De forma generalmente esférica y con corteza gruesa y carne pulposa con multitud de semillas, tiene un 90% de agua y muy pocas grasas y azúcares.

Entre las especies y sus diversos cultivares se encuentran prácticamente todos los colores (rojo, verde, amarillo, negro, gris, blanco o naranja) lo que sucede de igual manera con las formas: de botella, alargada, redonda, lisa o rugosa.

Asimismo, se clasifican, según su uso, en comestibles, para humanos y ganado y ornamentales. Las plantas cuyo fruto es comestible son anuales y normalmente se emplean en cremas, guisos, potajes o guarnición. En cuanto a la variedad de color blanco con dibujos verdes y de forma esférica más o menos alargada, se la conoce como 'Confitera de Cidra', con su pulpa se prepara el cabello de ángel.