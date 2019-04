Vuelve el tiempo de invierno, con frío, viento, lluvias generalizadas y copiosas nevadas

Publicado 01/04/2019 14:42:50 CET

Una masa de aire frío del Ártico, que llega desde Groenlandia, provocará a partir del miércoles un tiempo propio del invierno, con temperaturas hasta 10 grados centígrados más bajas de lo normal, heladas en buena parte de la mitad norte, nevadas copiosas y lluvias generalizadas, es decir un tiempo más habitual de los meses de enero o febrero, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, no recuerda un episodio de lluvias generalizadas que afectase al conjunto de España, incluido Canarias, al menos desde el mes de noviembre.

"Hay que retrotraerse al otoño", ha señalado a Europa Press, porque según ha apuntado, el pasado invierno no se han producido precipitaciones generalizadas y de hecho, en los tres primeros meses del año no hay llovido ni la mitad de lo normal en el conjunto de España y en algunos puntos ni 5 litros por metro cuadrado.

En cuanto a Canarias, ha indicado que seguirá el tiempo revuelto toda la semana, ya que se mantiene al noroeste del archipiélago la Depresión Aislada en Niveles Altos de la Atmósfera (DANA) que dejará precipitaciones generalizadas en las islas y que serán de intensidad fuerte en las islas occidentales.

Así, la masa de aire del Ártico llegará de forma muy rápida y a su paso por el Atlántico se humedecerá abundantemente y dejará chubascos frecuentes e intensos. Además, tras esa masa de aire frío, el viernes llegará una borrasca del norte que se situará prácticamente sobre la Península y dejará precipitaciones "bastante generalizadas" y nevadas en cotas bajas.*

Con esta situación, el portavoz ha dicho que "vuelve el invierno", con temperaturas de entre cinco y hasta diez grados centígrados más bajas de lo normal que "no ocurrían desde noviembre". Así, ha comentado que los termómetros registrarán valores de enero y febrero, con heladas "algo intensas" en la meseta norte, donde también se podrán producir nevadas a partir del viernes o sábado. "No es lo más habitual pero sí se han producido en numerosas ocasiones nevadas en el mes de abril", ha añadido.

En concreto, el martes será "un día de espera" con lluvias y chubascos en Canarias que serán de carácter fuerte sobre todo en las islas occidentales, mientras en la Península se irán formando nubes de evolución diurna, con cúmulos a partir del mediodía que darán lugar a chubascos tormentosos, sobre todo en la zona centro, en el sistema Ibérico, la meseta sur y Pirineos.

A partir de primeras horas de la tarde comenzará a entrar aire frío y las precipitaciones y la cota de nieve empezará a bajar hasta situarse en unos 1.000 o 1.200 metros en la cordillera cantábrica y Pirineos. Las temperaturas subirán en el norte y en el este y comenzarán a descender por el noroeste, sobre todo en Galicia. "Es un día de transición o anticipo", apunta.

La masa de aire frío llegará el miércoles y dejará precipitaciones en el extremo norte: en Galicia, comunidades cantábricas, La Rioja, norte de Aragón, norte de Cataluña y en esas zonas las precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes. En menor medida también precipitará en el sistema Central, sistema Ibérico y Baleares y en el área mediterránea, sobre todo en el sur de Tarragona y Castellón, donde puede haber algunas tormentas. En el resto de la Península no se esperan precipitaciones, mientras que en Canarias seguirán los chubascos, fuertes en las islas occidentales.*

La cota de nieve bajará "bastante" hasta quedarse al final del día entre 500 y 700 metros en la cordillera cantábrica y en zonas próximas. Ese día las nevadas no serán muy abundantes.

Respecto a las temperaturas, el portavoz ha señalado que bajarán en la mitad norte entre 6 y 8 grados centígrados (ºC) y hasta 10ºC en el noroeste de Castilla y León. Por el contrario aún subirán ligeramente en el sureste.**El jueves amanecerá con cielos poco nubosos y con heladas significativas no solo en áreas de montaña sino también en la meseta norte, donde se pueden alcanzar -5ºC, menos en Zamora y Valladolid, con -3ºC.

Los cielos se irán cubriendo de nubes y comenzará a llover por la tarde en Galicia, noroeste de Castilla y León y se extenderán al resto de la mitad norte, al sistema Central, Pirineos y Baleares. También puede llover en el Cantábrico y serán fuerte en el Cantábrico oriental. De nuevo un día más seguirá la misma situación en Canarias.

La cota de nieve descenderá el jueves hasta 500 o 700 metros en la Cordillera Cantábrica; entre 400 y 700 metros en Pirineos y en puntos del interior y después subirá hasta 800 o 900 metros. Así, ve posible que, por ejemplo, nieve en la ciudad de León.

Las temperaturas descenderán en la mitad sur, donde no habían bajado el día anterior y seguirán sin cambios en la mitad norte. En Murcia, el jueves, podrán caer 8ºC.

La a situación sumada con los vientos que soplarán del oeste intensos dejará un "ambiente desapacible", según Del Campo.

El viernes estará marcado por la llegada de la borrasca del norte que dejará precipitaciones "en prácticamente toda la Península" y tormentas en la mitad oeste y zonas de montaña. Donde las precipitaciones serán más débiles será en el área mediterránea y Baleares. "Se esperan precipitaciones generalizadas, más intensas cuanto más al oeste", ha indicado.

Ese día la cota de nieve empezará en la meseta norte, la Cantábrica y la Ibérica en 900 metros y descenderá hasta 700 o 800 metros, es decir que puede nevar "en casi toda la meseta norte" y si la cota se queda en 900 metros, solo en las zonas altas. En Pirineos, empezará a nevar a partir de 600 metros y subirá después a 1.000 metros y en el sur la cota de nieve oscilará entre los 900 y 1.000 metros y en Baleares la cota de nieve comenzará en 600 metros pero subirá. "Pueden caer buenas nevadas en los sistemas béticos", ha agregado.

De nuevo las temperaturas volverán a bajar en la vertiente atlántica, en la mitad oeste y zona centro, hasta 6 y 8 grados y el viento soplará con intensidad fuerte.

Respecto al sábado, ha indicado que seguirán las precipitaciones generalizadas y que las temperaturas y la cota de nieve no tendrán grandes cambios en la mayor parte del país. "Llegan las lluvias generalizadas, sobre todo a partir del viernes y parece que las precipitaciones podrían seguir la semana siguiente", ha adelantado.**Estas precipitaciones paliarán la escasez de lluvias, ya que en muchos puntos de España, según recuerda Del Campo, no ha llovido "prácticamente" desde que empezó el año y en muchas zonas de la vertiente mediterránea no se alcanza ni la cuarta parte del valor normal y los tres primeros meses han sido "muy secos".**En concreto, el portavoz ha indicado que en Madrid esta semana se pasará de máximas de 18ºC, el martes a 8ºC el viernes y mínimas de 8ºC a 2ºC. En Burgos, se espera el martes una máxima de 18ºC, de 10ºC el miércoles y el viernes se quedarán en 6ºC con mínimas de -1ºC el miércoles, -3ºC el jueves y -1ºC.

En León, este martes se prevén 18ºC y el viernes 10ºC con mínimas de 2ºC el martes y de 0ºC el viernes. En Valencia, mañana tendrán 22ºC de máxima y una mínima de 8ºC; el miércoles y jueves unos 18ºC y el viernes 15ºC, con mínimas de unos 8ºC y el viernes, de 6ºC. En Granada las máximas serán de 21 o 20ºC y las mínimas pasarán de 7ºC el miércoles a 3ºC el viernes. En Teruel, las máximas oscilarán entre 16 y 13 grados centígrados y las mínimas llegarán a -1ºC el miércoles, -4ºC el jueves y -2ºC el viernes.