WWF alerta: El 2025 podría ser el año con más hectáreas quemadas del siglo XXI si se confirman las estimaciones

Archivo - Efectivos de la Xunta con base en Becerreá trabajan para extinguir las llamas en un incendio forestal, a 29 de marzo de 2023, en Baleira, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 2025 podría ser el año con más hectáreas quemadas del siglo XXI si se confirman las estimaciones, que apuntan a que ya han ardido "más de 300.000", según ha señalado en declaraciones a Europa Press WWF a partir de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Para encontrar un año con peores cifras de hectáreas quemadas habría que remontarse a 1994, cuando ardieron 437.602,50 hectáreas. De acuerdo con el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus, en lo que va de año han ardido 382.607 hectáreas en España.

La inmensa mayoría de esas hectáreas han sido pasto de las llamas en este mes de agosto ya que la cifra, a 29 de julio, era de 41.903 hectáreas pero, a partir del día 7, el recuento de hectáreas iba por 47.302. Por lo tanto, el número se ha disparado en los últimos días, hasta alcanzar las 382.607, ya que en estas semanas han ardido cerca de 340.000 hectáreas.

De momento, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado a 18 de agosto en 138.000 las hectáreas calcinadas hasta el 10 de agosto, aunque ha avisado de que los datos previsiblemente empeorarán dado que estos números no recogen la superficie quemada por los incendios que están actualmente activos en buena parte de España.