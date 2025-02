Yolanda Díaz señala que no ha hablado con el Papa de aborto o matrimonio homosexual: "Tenemos discrepancias"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reconocido que durante sus entrevistas con el Papa Francisco en el Vaticano no han hablado de temas en los que tienen "discrepancias" como el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual.

"Lo digo siempre, le tengo un enorme respeto, y admiración, estoy en conexión permanente, leo todo lo que produce y lo que escribe", ha asegurado Díaz, este miércoles, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

En cualquier caso, preguntada por si ha hablado con el Papa del aborto o de la eutanasia, ha contestado que no. "No. Porque tenemos una discrepancia evidente", ha explicado. Tampoco han hablado de otras cueastiones como matrimonio homosexual, la píldora del día después o las personas trans, como ha puntualizado. "Tampoco, no, le estoy siendo franca", ha insistido Díaz.

Por el contrario, sí ha revelado que han hablado "de la paz, de la guerra" así como "de la jornada laboral y de trabajo decente". En este sentido, como ha detallado la vicepresidenta segunda del Gobierno, está "muy vinculada a la parte social, la doctrina social de la Iglesia". "Esto, siendo hija de quien soy, tampoco es difícil que fuera así", ha comentado, al tiempo que ha añadido que forma parte de su "personalidad".

También ha destacado que es "muy respetuosa con las personas que son creyentes" y que ha tenido "la suerte" de entrevistarse con muchos periodistas y personalidades "muy relevantes en el mundo" y, en concreto, ha enfatizado que la reunión que mantuvo con "el romano pontífice fue extraordinaria". En todo caso, ha defendido que los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede "tienen que ser reformados".

Así, ha precisado que el hecho de que no comparta algunas posiciones, no quiere decir que el Papa no sea "una institucionalidad a la que hay que seguir". "Siempre digo que estudio más al adversario político que a los que piensan como yo, y me parece que esto es parte de mi cultura política", ha zanjado.