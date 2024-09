Herida grave una mujer atacada en Madrid con un cúter por la espalda por un hombre, ya detenido

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer española de 60 años ha resultado herida de gravedad esta mañana al ser atacada con un cúter por la espalda por un individuo en una calle del madrileño distrito de San Blas-Canillejas, ha indicado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los hechos tuvieron lugar por causas y circunstancias aún por esclarecer alrededor de las 7:30 horas de este viernes en las confluencias de las calles Pobladura del Valle y Alovera, en el barrio de Las Rosas.

Hasta el lugar han acudido sanitarios del Samur-Protección Civil, que han atendido a la mujer de una herida profunda en el cuello que no ha afectado a vasos sanguíneos importantes. No obstante, ha sido estabilizada y evacuada potencialmente grave al Hospital de la Paz. No se teme por su vida.

Hasta el lugar han acudido también agentes de la Policía Nacional, que han detenido a las 11 horas al supuesto agresor, un hombre español de 50 años. Ha sido acusado de homicidio y se desconoce si tenía antecedentes policiales ni médicos.

Se desconoce todavía el motivo del ataque, aunque se descarta que se trate de un caso de violencia de género, ya que la víctima ha asegurado que no conoce a su agresor. Tampoco le robó o le intentó sustraer alguna de sus pertenencias, por lo que además de interrogarle le realizarán previsiblemente un examen psiquiátrico para conocer su estado de salud mental, habn indicado a Europa Press fuentes policiales.