El Ayuntamiento de Sevilla suspende su participación institucional en Fitur por la tragedia ferroviaria de Adamuz

SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha suspendido su participación institucional en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) por la tragedia ferroviaria de este domingo en Adamuz (Córdoba), tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que deja un trágico balance de al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos, y se suma de este modo al anuncio efectuado por la Junta, que ha cancelado la agenda del Gobierno andaluz en este importante escaparate turístico. Sí se mantiene la agenda técnica, en relación con el trabajo y los contactos que los profesionales del sector llevan allí a cabo.

Así lo ha anunciado el alcalde, José Luis Sanz, tras el minuto de silencio de la Corporación Municipal en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario, celebrado este mediodía a las puertas del Consistorio.

El Gobierno local ya había anulado el acto previo a Fitur previsto para este martes, en las horas previas a la inauguración oficial de la Feria de Turismo, fijada, en principio, para el miércoles 21 de enero.

No obstante, el stand de la capital andaluza se mantendrá abierto "para cubrir las necesidades del sector del turismo en la ciudad", como ha informado el regidor hispalense. En cambio, "toda la agenda institucional, tanto del alcalde como de los concejales y delegados del Ayuntamiento queda suspendida en este día triste que estamos viviendo en este país".

Sanz ha trasladado las condolencias en nombre de todos los sevillanos "a los familiares de las víctimas de esta tragedia, a todos aquellos que aún no han encontrado a sus seres queridos, y un apoyo fuerte a quienes se encuentran heridos, que en este momento están pasando también un mal rato".

Por último, Sanz ha recordado que los servicios municipales están a disposición de lo que necesite la Junta de Andalucía para colaborar, si fuera necesario, con esos servicios de emergencia "que en este momento la Junta de Andalucía tiene puesto en marcha en la zona".