Cerdeña presenta en Fitur su riqueza paisajística, su patrimonio milenario y su apuesta por la innovación

Turismo de Cerdeña

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Cerdeña ha desembarcado en la Feria Internacional de Turismo Fitur de este año con una propuesta estratégica que la consolida como uno de los destinos más dinámicos y auténticos del continente.

Bajo un modelo que combina sostenibilidad, grandes eventos deportivos y la vanguardia tecnológica aplicada al patrimonio, la isla italiana refuerza su posicionamiento global tras haber sido designada como la única región europea en la prestigiosa lista 'Best in Travel 2026' de Lonely Planet.

Este reconocimiento, que sitúa a Cerdeña entre los 25 destinos imprescindibles del mundo para el próximo año, pone en valor su riqueza paisajística, su patrimonio milenario y su apuesta por un turismo de calidad que respeta la identidad local.

En el marco de la feria, uno de los anuncios de mayor impacto ha sido la confirmación de Cagliari como sede del primer encuentro oficial de las regatas preliminares de la America's Cup, que se celebrarán en mayo de 2026. Este hito sitúa a la isla en el epicentro del calendario deportivo internacional y refuerza su rol estratégico en el Mediterráneo.

La llegada de la America's Cup supone una oportunidad clave para la isla: impulsa la proyección global de la marca Cerdeña, genera un impacto económico significativo y fortalece sectores como el turismo, la innovación y la economía vinculada al mar.

"Acoger la America's Cup en Cagliari es un reconocimiento a la capacidad de Cerdeña para competir en el escenario internacional. El mar forma parte de nuestra identidad y este evento nos permite proyectar al mundo un modelo de desarrollo basado en sostenibilidad, excelencia organizativa y valorización del territorio", afirmaba Franco Cuccuredu, Consejero de Turismo, Artesanía y Comercio de la Región de Cerdeña

INNOVACIÓN VIRTUAL PARA EL PATRIMONIO UNESCO

La apuesta cultural de Cerdeña en esta edición de Fitur destaca por la fusión entre historia y modernidad. La región ha presentado un proyecto de realidad virtual, desarrollado junto a Skylab Studios, que permite explorar de forma inmersiva las Domus de Janas (casas de las hadas).

Estas necrópolis neolíticas, excavadas en roca y pertenecientes a la cultura de Ozieri, fueron inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en julio de 2025, convirtiéndose en el sitio número 61 de Italia con esta distinción.

A través de dispositivos Oculus, los visitantes de Fitur pueden descubrir los relieves, pinturas y el simbolismo espiritual de estas estructuras prehistóricas, en una narrativa que apuesta por la accesibilidad y la inclusión digital.

Cerdeña no solo mira al futuro con eventos de élite y tecnología, sino que también reivindica sus profundos vínculos históricos con España, que se extienden a lo largo de siete siglos. Esta herencia compartida, sumada a su patrimonio prehistórico único, configura a la isla como un territorio de encuentro cultural.