Los cielos de Guadalajara, valorados con la máxima certificación Starlight de turismo astronómico

GUADALAJARA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado el potencial en materia de recursos naturales y turísticos de la provincia de Guadalajara, que ha sumado además la certificación de máxima calidad de sus cielos para la observación astronómica con la calificación de Reserva Starlight obtenida por el proyecto 'Cielos de Guadalajara'.

Así lo ha remarcado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en Fitur 2022, en el día dedicado a la provincia de Guadalajara, donde ha resaltado la sinergia entre el turismo y la industria y ha avanzado la declaración de Proyecto Prioritario en la región de la construcción de la nueva factoría de Linde Gas, en Torija, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Fitur 2022 vive su segunda jornada en el estand de Castilla-La Mancha dedicado a la provincia de Guadalajara, que hoy además ha recibido una gran noticia en materia de valorización y potenciación de sus recursos naturales.

El proyecto 'Cielos de Guadalajara', impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en colaboración con administraciones locales y AstroGuada, ha recibido hoy la máxima certificación de calidad de la Fundación Starlight, la certificación de Reserva Starlight, lo que sitúa a una extensión de más de 7.600 kilómetros cuadrados en las comarcas de Sierra Norte y Alto Tajo como uno de los principales destinos de referencia para la observación astronómica en nuestro país.

"Guadalajara es una tierra natural maravillosa que tiene ahora una gran oportunidad para continuar situándose como referencia en el turismo de interior, con una certificación que va a ser un importante reclamo para el turismo astronómico", ha señalado la consejera, que ha destacado que el proyecto cuenta con la adhesión de 161 municipios de las dos comarcas, y que además incluye en su denominación algunos de los principales espacios naturales y protegidos con los que cuenta la provincia.

"No solo me ha conquistado a mí, sino a toda mi familia cuando he tenido la oportunidad de visitar sus parques naturales", ha explicado Patricia Franco, que ha señalado que esta certificación, que muestra que "somos un Gobierno con los pies en el suelo pero que también mira al cielo para aprovechar todas las oportunidades de nuestra región, se une a las que ya tienen como Destino Starlight de la Serranía de Cuenca, la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, Valle de Alcudia y Sierra Madrona, y la Sierra del Segura, y la que obtendrá en las próximas semanas La Manchuela.

En este sentido, la consejera ha destacado que "va a suponer un importante espaldarazo para estos recursos naturales, que además tendrán una importante inyección en materia de inversión por parte del Gobierno regional.

FONDOS EUROPEOS

"Los fondos europeos nos van a permitir invertir más de siete millones de euros en la digitalización y modernización del uso turístico y sostenible de los parques naturales de la región, que va a beneficiar de manera directa a los parques de Alto Tajo, Sierra Norte y Barranco del Río Dulce en la provincia de Guadalajara; además del desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística de la Alcarria Literaria, con importantes actuaciones en municipios como Torija, Brihuega y Cifuentes", ha indicado Patricia Franco, que se suman a los de Molina de Aragón y Sigüenza impulsados recientemente.

"El turismo es una industria muy potente en la región, y ha mostrado su capacidad de resistencia también en la provincia de Guadalajara, cuya recuperación en materia de pernoctaciones ha situado a la provincia 20 puntos por encima de la media nacional", ha señalado la consejera.

El proyecto de Linde Gas en Torija, nuevo Proyecto Prioritario en la región Además, y también relativo a la provincia de Guadalajara, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha anunciado que mañana, el Diario Oficial de la región va a recoger la publicación de la declaración de la inversión para la nueva factoría de Linde Gas en Torija como Proyecto Prioritario en Castilla-La Mancha.

"Con esta declaración, después de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, colocara la primera piedra de las obras el pasado mes de octubre, damos un importante empujón a la industria y propiciamos estabilidad en la creación de empleo", ha finalizado la consejera.