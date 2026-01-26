Ecuador espera un alza del 15% de turistas españoles en 2026 e insiste en la seguridad del país para el turismo

El ministro de Turismo de Ecuador, Mateo Estrella. - GOBIERNO DE ECUADOR

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ecuador se muestra optimista ante la llegada de visitantes españoles y prevé un crecimiento de "al menos" un 15% más durante el 2026 después de recibir un 14% en 2025 respecto al año anterior.

Esto se debe "al mayor conocimiento que hay del país, pero también a la gran conectividad aérea que tenemos", aseguró el ministro de Turismo de Ecuador, Mateo Estrella, en una entrevista concedida a Europa Press durante Fitur 2026.

En concreto, en la actualidad operan 16 rutas directas semanales que conectan Madrid con Ecuador, de las cuales 10 corresponden a Iberia y el resto a Air Europa.

Estrella explicó que las empresas españolas turísticas también han mostrado un mayor interés por este país, como Meliá o Barceló. "Son posibilidades que se están esperando, hay que concretarlas", apuntó.

Al mismo tiempo, Ecuador está trabajando con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco de Interamericano de Desarollo (BID) en su estrategia con el turismo para apoyar la llegada de la inversión extranjera directa en el país.

"Esta inversión extranjera tiene que venir con unas condiciones importantes", explicó el titular de Turismo ecuatoriano, que son infraestructuras e infraestructuras sanitarias, entre otras, puesto que están dirigidas a zonas rurales.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

El país recibió 200.000 visitantes internacionales más en 2025, hasta superar los 1,4 millones, y la previsión es superan en otros 200.000 turistas a cierre del 2026. La cifra tuvo lugar en un ejercicio marcado por el estado de emergencia interior, con toque de queda nocturno y control militar en las calles tras la irrupción de un comando armado en un canal de televisión.

Un año más tarde, Estrella recalca que "Ecuador, de manera general, es un destino 100% seguro para visitar". "Como cualquier otro país, tenemos ciertas condiciones de conflictos que están alejados de las zonas turísticas y que se deben básicamente a una lucha contundente que el gobierno está haciendo contra el narcotráfico", agregó.

La lucha contra la droga, continuó, "no afecta al turismo". "En Ecuador no ha habido ningún atentado contra un turista en los últimos dos años y hay una gran posibilidad de que el turismo siga siendo esa actividad económica importante para el país", afirmó.

Para garantizar las visitas tanto extranjeras, el Gobierno ecuatoriano ha creado un plan de seguridad turística en conjunto con la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Comité Interamericano de Lucha contra el Terrorismo.

Respecto a la tensión entre Ecuador y Colombia, Estrella especificó que "no hay ninguna afectación" al turismo entre ambos países, puesto que Colombia es su segundo país que más visitantes emite y "no hay ninguna restricción para viajes".

TURISMO REGENERATIVO

En comparación con otros países vecinos, Ecuador reivindica "un turismo de nicho" por encima del turismo masivo: "Hay balnearios en la costa ecuatoriana, por supuesto, pero no tenemos esos grandes desarrollos que tienen otros países en cuanto a sol y playa, entonces tenemos un turismo de nicho que se enfoca muchísimo al turismo sostenible como gran paraguas", explicó.

Dentro de ese turismo de nicho destaca el correspondiente a la aventura, a la cultura, a la gastronomía y al turismo comunitario, pero sobre todo el regenerativo, aquel que permite a los visitantes tener conciencia sobre qué está visitante, qué medidas debe implementar para dichas visitas y cómo debe dejar la zona en mejores condiciones del que lo encontró.

Esta es una de las claves para las visitas a parques nacionales, como el Parque Nacional Galápagos, sobre el que el Gobierno emitirá un nuevo código de conducta del visitante "en los próximos meses".

En este mismo parque natural, el Gobierno duplicó la tasa de ingreso por visitante extranjero y por nacionales hace un año, un dinero que "tiene que ir para programas de conservación e Galápagos", si bien aún no se extenderá este mismo modelo de precios por entrada diferentes a otras zonas protegidas del país.

"El turismo en Galápagos es una actividad que debe estar muy controlada y que debe responder a la fragilidad del entorno también porque por el momento no tiene una limitación en el número de visitantes", aseguró Estrella.