Extremadura mostrará su "excelencia" en turismo ornitológico en FIO del 27 de febrero al 1 de marzo en Monfragüe

MADRID/MÉRIDA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parque Nacional de Monfragüe volverá a convertirse un año más en punto de encuentro de los amantes de la observación de aves y la naturaleza en general con la celebración --del 27 de febrero al 1 de marzo-- de la XXI Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO).

Así, Extremadura difundirá durante una nueva edición de este certamen su "excelencia" en un sector en el que es "referencia internacional", según ha destacado durante la presentación este jueves en Fitur de FIO a cargo del director general de Turismo de la Junta en funciones, Óscar Mateos Prieto.

De este modo, la que es la feria "decana" de la materia en España y la segunda más importante en Europa, reunirá durante tres días --con cerca de 100 expositores, conferencias, rutas guiadas, talleres y otras actividades-- a "lo mejor" de un sector en "continuo crecimiento".

Además, durante el certamen está prevista la celebración de cerca de 600 reuniones de trabajo entre empresas de turismo de ornitología y de naturaleza, agencias de viaje, turoperadores nacionales e internacionales de cerca de 23 países, en la que será la edición "más internacional" de la historia de FIO.

