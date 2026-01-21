Madrid y Valencia se unen para acabar con "las fronteras físicas y burocráticas" y crecer juntas en turismo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante la firma del protocolo de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana se han unido este miércoles en la firma de un protocolo de colaboración en materia turística con el objetivo de acabar "con las fronteras físicas y burocráticas" y seguir "creciendo juntas".

Así lo han puesto de manifiesto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha firmado el documento con el presidente de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde ambos han expresado sus condolencias para los familiares de las víctimas en el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) y el sucedido ayer en Gelida.

En su intervención, la presidenta madrileña ha subrayado que la valenciana es una "región hermana" a la que siempre le han unido numerosos proyectos porque han estado "muy unidas". "Hemos trabajado como un eje, especialmente con los autónomos y con las empresas y hemos sido dos de las regiones que más aportamos al Producto Interior Bruto (PIB) de España", ha expresado.

Por ello, quieren seguir impulsando el turismo entre ambas comunidades en un momento "especialmente bueno" para el turismo en Madrid junto con Valencia, una tierra en la que los madrileños "viven, trabajan y disfrutan con absoluta pasión". "Nos encanta la Comunidad Valenciana, las tres provincias, y nos sentimos desde Madrid muy unidos a todas ellas", ha indicado.

Además, Ayuso ha deseado a Pérez Llorca "todos los aciertos" como presidente valenciano y le ha trasladado su trabajo "leal y comprometido" para ambas regiones impulsen su labor de manera conjunta con el objetivo también de mejorar su proyección internacional y llegar a mercados lejanos. De la misma forma, se ha referido a los profesionales del sector, que en su mayoría son "sufrido autónomos" y "sin los que el éxito turístico no se entendería".

YACIMIENTOS, PARAJES SINGULARES O PUEBLOS MEDIEVALES

El convenio que firman avanza en Inteligencia Artificial y Digitalización y ayuda a la coordinación entre los agentes del sector. "Ahí están, por ejemplo, los bares y los restaurantes con los museos o con los hoteles, por poner otro ejemplo. Y también queremos que suceda como en Madrid, que el turismo ya no es estacional. Queremos que nos visiten todos los meses del año y que no se queden solo o en la capital, en el caso de Madrid, o que se queden solo en las playas, en el caso de la Comunidad Valenciana", ha explicado.

En concreto, ha subrayado la importancia de dar a conocer yacimientos de arte rupestre, pueblos con patrimonio histórico, parajes singulares, ermitas, cuevas o pueblos medievales, en el día también en el que se inaugura la Semana Internacional del Turismo (Fitur).

"Por eso estamos haciendo además este encuentro en la Semana de Fitur porque queremos que la Comunidad Valenciana, como Madrid, juntas, sigamos abiertas al mundo porque somos regiones que tenemos Ciudades Patrimonio", ha afirmado Ayuso, a la vez que ha resaltado que el turismo en la región ha crecido "como nunca" y va camino de ser el 10% de la economía madrileña en base a su Producto Interior Bruto (PIB).

TURISMO INTERNACIONAL QUE LLEGUE AL MEDITERRÁNEO

De su lado, Pérez Llorca ha hecho alusión a que este miércoles con Fitur se he levantado la persiana de "la industria de la felicidad" y se ha referido a la importancia de que existan conexiones que unan a las dos regiones debido a su "buena conectividad" de cara también al turista internacional.

"De esos grandes valores turísticos que tiene esta Comunidad, como es el turismo cultural o el de los grandes eventos, también lo pueden compartir en la misma experiencia con esa gastronomía, con ese mar Mediterráneo y con muchísimos atractivos tanto de interior como de costa que tenemos en nuestra tierra", ha resaltado.

Considera que Madrid y Valencia tienen "muchas cosas que compartir" y con este convenio van a seguir mejorando "la vida de todos los madrileños y valencianos" y ha señalado que ambas regiones "entienden muy bien lo que quieren los ciudadanos", que es "pagar menos impuestos para tener más oportunidades y mejor calidad de vida".

"Son dos regiones que aportamos muchísimo a nuestro país y que estamos muy orgullosos de hacerlo, que generamos empleo, que generamos riqueza y que, afortunadamente, en el caso de nuestra comunidad, hemos vuelto a esa senda y que desgraciadamente un tiempo se abandonó", ha valorado el presidente valenciano.