Murcia presentará en Fitur 2026 la nueva campaña 'Felicidad de la buena' y una oferta turística más experiencial

La consejera Carmen Conesa, con los directores generales del ámbito turístico y algunos alcaldes asistentes al acto de presentación de Fitur 2026, contemplando la maqueta del estand regional - CARM

MURCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia presentará este año en Fitur 2026 una "apuesta centrada en la oferta experiencial para consolidarnos como destino referente y disfrutar de 'La Felicidad de la Buena' durante todo el año", según ha explicado la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, durante la presentación de la feria.

El certamen, que se celebra del 21 al 25 de enero en Madrid, servirá para dar a conocer la nueva campaña de destino en un evento que reunirá a más de 10.000 empresas del sector, representantes de 150 países y más de 255.000 visitantes profesionales.

Carmen Conesa ha asegurado que la participación de la Región en FITUR tendrá de nuevo como hilo conductor el reclamo 'Felicidad de la buena', "con el que se proyecta una imagen moderna, mediterránea y sostenible, capaz de sintetizar la esencia del destino: una Región donde todo está cerca, donde la calidad de vida se respira en cada rincón y donde la experiencia del visitante se transforma en un recuerdo duradero", según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

El estand Región de Murcia-Costa Cálida será "más abierto, visual y experiencial" y ofrece como principal novedad la incorporación de un túnel inmersivo, que permitirá al visitante recorrer la Región a través de los sentidos, sumergiéndose en paisajes, emociones y experiencias únicas. Este nuevo diseño apuesta por la sostenibilidad y lo digital, con uso mínimo de papel reciclado y la incorporación de códigos QR que facilitarán el acceso a contenidos turísticos, visitas virtuales y recursos audiovisuales, han explicado durante la presentación.

En cuanto a la programación, se ha articulado en torno a productos e iniciativas con gran capacidad para generar actividad turística, especialmente en la temporada media y baja, con especial atención al ecoturismo, la floración, el enoturismo o el turismo azul, entre otros.

La Región volverá a contar con un espacio profesional, en el que el Instituto de Turismo ya ha programado más de 100 reuniones de trabajo con agentes del sector turístico. De forma paralela, el estand de la Región de Murcia-Costa Cálida acogerá un amplio programa de más de medio centenar de presentaciones y actividades, que se complementarán con otras actuaciones que tendrán lugar fuera del recinto de Ifema.

También tendrá un papel destacado en el estand de la Región la gastronomía, con un espacio específico de degustaciones continuas, en el que se ofrecerán productos y elaboraciones tradicionales bajo la marca '1.001 Sabores Región de Murcia'.

De forma complementaria, la Región utilizará nuevamente los pasillos del Metro de Madrid como soporte publicitario, cubriendo la estación Feria de Madrid con imágenes de sus principales atractivos turísticos.

JORNADAS PROFESIONALES Y PROGRAMACIÓN

Las jornadas profesionales se desarrollarán el miércoles, jueves y viernes. En la mañana del miércoles, el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, presentará la estrategia de promoción del destino en redes sociales, y se darán a conocer, entre otras iniciativas, el proyecto 'Se vive, se come, se ama', que conecta el turismo cultural y gastronómico, así como la primera Guía de Enoturismo de la Región de Murcia. Por la tarde, se completará el día con las presentaciones de las Semanas Santas de Interés Turístico Internacional y de la oferta de turismo azul de la Costa Cálida.

El jueves, López Miras presidirá el acto institucional con motivo del Día de la Región de Murcia en Fitur, en el que realizará el balance del año turístico, y llevará a cabo la presentaciones de la nueva campaña de promoción turística 2026. Así, durante la jornada de tarde se presentarán los nuevos productos vinculados a la floración y al ecoturismo.

Ese mismo día se celebrará una acción extraordinaria de promoción de la marca 'Festivales Región de Murcia' en el espacio 'El Cielo de las Ventas', con las actuaciones de los grupos murcianos M-Clan y Malva, para reforzar el posicionamiento de la Región como uno de los destinos de festivales más destacados del país.

Tanto miércoles como jueves se celebrarán showcookings que fusionarán tradición y vanguardia gastronómica, con los chefs Salvador Fernández, de Casa Borrego (Bullas); Rodi Fernández, de Taúlla (Murcia); Pablo González, de Cabaña Buenavista (El Palmar, Murcia); y Juan Azorín, de Estirpe (Yecla).

El viernes, 30 municipios realizarán presentaciones en formato de píldoras de 15 minutos, en un espacio conducido por dos presentadores con formato televisivo. Durante el fin de semana, la feria se abrirá al público general y se centrará en la promoción de fiestas, tradiciones y artesanía regional, con demostraciones en directo, folklore, juegos, carnaval y espectáculos procedentes de todos los municipios.

Una de las principales novedades será la reconversión esos días del espacio profesional en un Espacio Monastrell, donde se ofrecerá la experiencia 'Uva a Uva', una inmersión sensorial en los vinos de la Región a través de 15 talleres impartidos por las Rutas del Vino de Bullas, Jumilla y Yecla. A esta programación se sumará el espacio de artesanía 'Mano a Mano', en el que diez artesanos, ocho de ellos ganadores de los Premios de Artesanía de la Región de Murcia 2025, realizarán demostraciones de distintos oficios durante todo el fin de semana. En este mismo espacio, los visitantes podrán disfrutar de gafas virtuales con imágenes 360 de la Cueva del Puerto.