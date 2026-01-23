'Murcia Tremenda' promociona la riqueza patrimonial, gastronómica y experiencial de la ciudad en Fitur

Presentación de la campaña 'Murcia Tremenda' en Fitur - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado este viernes en el pabellón de la Región en Fitur la campaña 'Murcia Tremenda', que incluye varios vídeos para promocionar la riqueza patrimonial, gastronómica y experiencial de la ciudad, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los concejales de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, y de Cultura e Identidad, Diego Avilés, han encabezado el acto acompañados por representantes de la Agrupación Sardinera y la Federación de Peñas Huertanas, protagonistas este año de la promoción turística con motivo del 175 aniversario del Entierro de la Sardina y el Bando de la Huerta.

Los vídeos combinan escenas actuales de la ciudad con otras históricas del ambas fiestas, declaradas de Interés Turístico Internacional.

Además, la Agrupación Sardinera ha anunciado los cargos festeros de su fiesta para este año. Así, mientras que el alcalde de Murcia, José Ballesta, será el pitocrónico, el empresario Javier Pujante encarnará a Gran Pez y la modelo y diseñadora Sita Abellán será Doña Sardina 2026.

Pacheco ha destacado que "Murcia es una ciudad con historia y con futuro; una ciudad que conjuga tradición, modernidad y una forma de vivir auténtica; y eso es lo que queremos proyectar", con el objetivo de "consolidar las cifras históricas de turistas que ha recibido la ciudad de Murcia".

Por su parte, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha señalado que "las fiestas, la cultura y las tradiciones constituyen uno de los grandes valores diferenciales de Murcia como destino turístico", y ha añadido que "mostrar imágenes históricas del Bando de la Huerta y del Entierro de la Sardina es reivindicar una identidad viva, compartida y profundamente arraigada en la ciudad".