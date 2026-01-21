Oviedo refuerza en Fitur su perfil como destino turístico sostenible con deporte, cultura y comercio

Stand del Ayuntamiento de Oviedo en Fitur 2026. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo mostrará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) sus fortalezas en materia de deporte, cultura, gastronomía y turismo, a través de un intenso programa que incluye ponencias y actividades interactivas a lo largo de los días 21, 22 y 23 de enero.

Con la iglesia prerrománica de Santa María del Naranco como elemento unificador de toda la oferta ovetense, el stand de 120 metros cuadrados y dos plantas ofrece información acerca de los principales recursos turísticos de la capital del Principado de Asturias, como la Catedral, la Regenta o la plaza de El Fontán.

También cuenta con un tótem interactivo con un juego dedicado al eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto y que desde Oviedo se podrá observar al completo, así como otro tótem con un quiz de preguntas sobre la ciudad.

La reciente selección de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026 llevará a Fitur una ponencia en la que participarán la tercera teniente de alcalde de Oviedo, Concepción Méndez, el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado; el presidente de Trail Running Center, Alejandro Solís; el representante de Activite Running Cities, Borja Gómez; y la secretaria general de la Federación Española de Kárate, Susana Mena.

El Ayuntamiento aspira a situar Oviedo como un "referente" a nivel nacional e internacional en el fomento de hábitos y estilos de vida saludables y generación de empleo y actividad económica vinculada al deporte.

CANDIDATURA A CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA EN 2031

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 también estará presente en Fitur, mostrando una oferta que quiere ser "motor de desarrollo y proyección internacional". La propuesta ovetense está basada en promover el acceso, la participación y el disfrute de la cultura en condiciones de igualdad, fortaleciendo la cohesión social y apoyando el tejido creativo y cultural local.

En este contexto, Fitur servirá para presentar la nueva temporada de Ópera de Oviedo, cita que tendrá lugar este miércoles a cargo del director general y artístico de la Ópera de Oviedo, Celestino Varela.

El Ayuntamiento de Oviedo presentará los diferentes programas y actividades que refuerzan sus valores y consolidan la ciudad como "referente" en ámbitos como el deporte, la cultura, la sostenibilidad turística, la historia, los festejos, el turismo de naturaleza y la gastronomía.

Con su presencia en Fitur, Oviedo quiere mostrar su "apuesta firme y clara" por el turismo responsable y sostenible, recientemente reforzada por la certificación del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES), que ha concedido la 'S' de Sostenibilidad Turística a la Oficina de Turismo del Escolarín, el Palacio de Congresos de Calatrava y el Auditorio Príncipe Felipe.

CAMINO PRIMITIVO

El Ayuntamiento de Oviedo revelará también en Fitur sus nuevas credenciales del Camino Primitivo, una iniciativa destinada a consolidar la ciudad como punto de partida para los peregrinos que recorren esta histórica ruta hacia Santiago de Compostela. Las nuevas credenciales serán totalmente gratuitas e incorporan los elementos históricos y patrimoniales más emblemáticos de Oviedo.

Además, Oviedo continuará fortaleciendo sus redes de colaboración en los ámbitos regional, nacional e internacional, poniendo en valor su papel destacado como origen del Camino Primitivo. En el marco de Fitur 2026, el Ayuntamiento de Oviedo suscribirá un protocolo de colaboración con la ciudad de Nayarit, dos referentes de peregrinación en España y México.

En esta edición, el Ayuntamiento dedicará un especial protagonismo a la Cabalgata de Reyes de Oviedo, "la más antigua de toda Asturias y una de las más emblemáticas de España". De ella, el Ayuntamiento destaca su "gran valor artístico y cultural" ensalzando tradiciones asturianas y la historia de la ciudad.

Bajo el título de 'La Cabalgata de Oviedo: identidad, ilusión y tradición viva', el director artístico de la cabalgata, Luis Antonio Suárez, y la concejala de Juventud y Festejos, Covadonga Díaz, ofrecerán una ponencia en la que pondrán en valor esta cita y a sus creadores. Será el jueves 22 de enero a las 16.00 horas.

COMPROMISO CON EL COMERCIO LOCAL

Para que la experiencia del turista sea completa, Oviedo promocionará en Fitur su compromiso con el comercio local a través de la iniciativa 'Oviedo, una ciudad para comprar'. Se trata de un proyecto que facilitará a los turistas información sobre los establecimientos comerciales de Oviedo, a través de un QR en puntos estratégicos de la ciudad.

En materia gastronómica, Oviedo exhibirá músculo con la 'Preba de la Sidra de Gascona', una fiesta reconocida de Interés Turístico Regional que busca convertirse en Fiesta de Interés Turístico Nacional. El Desarme, recientemente reconocida con esta distinción, también tendrá su lugar preeminente en el Stand de Oviedo en Fitur 2026.

El eclipse solar total del 12 de agosto cobrará especial importancia en Fitur, donde además del espacio interactivo que podrá visitarse durante todos los días de la feria, se celebrará una ponencia en la que se mostrará Oviedo como "escenario ideal" para la observación de este fenómeno astronómico. La ponencia correrá a cargo del concejal de Hostelería, Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana, y el presidente de la asociación astronómica 'Cielos Despejados' de Oviedo.

LAS PONENCIAS

La oferta del Ayuntamiento de Oviedo en Fitur se distribuirá entre los días 21, 22 y 23 de enero, con un total de once ponencias, además de la inauguración, que correrá a cargo del alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, y será a las 12.00 horas de este miércoles.

A las 12.30 tendrá lugar la ponencia sobre 'Oviedo, Ciudad Europea del Deporte', y a las 16.00 horas, la presentación de la nueva temporada de la Ópera de Oviedo. A las 17.00 horas será turno del Desarme de Oviedo, con la intervención del Cofrade Mayor de la Cofradía del Desarme de Oviedo, Miguel Ángel De Dios y el vicepresidente ejecutivo de Otea, Fernando Corral.

El jueves la jornada arrancará a las 10.00 horas con la presentación de 'Oviedo en la red mundial de turismo religioso', con la intervención de la directora general de la Red Mundial de Turismo Religioso, Pilar Valdés, y el concejal García Quintana.

A las 12.00 horas, la edil de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, mostrará Oviedo como "una ciudad para comprar". A las 13.30, el presidente del Coro Minero de Turón, Nicanor García, y la directora del Coro, Rebeca Velasco, presentarán 'Memoria minera: Coro minero de Turón'.

La sesión de tarde la iniciará la Cabalgata de Oviedo a las 16.00 horas; y la cerrará a las 17.00 horas la presentación de Oviedo como "escenario ideal del eclipse solar".

Finalmente, el viernes 23 de enero se presentará la apuesta de Oviedo por la sostenibilidad, con la participación del alcalde Alfredo Canteli, el vicepresidente de Otea y el presidente del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad, Miguel Mirones.

A las 12.30 se presentará el protocolo de colaboración con Nayarit, en México. Participarán el alcalde de Oviedo y el secretario de turismo del Estado de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real.

Oviedo cerrará sus actividades programadas a las 13.30 horas, con la presentación de la candidatura de la 'Preba de la Sidra' como Fiesta de Interés Turístico Nacional, en la que participará el presidente del Bulevar de la sidra de Gascona, Pedro Caramés, el concejal García Quintana y Fernando Corral.